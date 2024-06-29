У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
В Германии заявили о господстве России в небе над Украиной
В Германии заявили о беспрепятственном использовании Россией неба над Украиной
На своей странице в соцсети немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке отметил, что российская армия имеет возможность свободно использовать разведывательные беспилотники над Украиной из-за значительной потери ВСУ систем ПВО.
«Большинство баллистических ракет также проходят без помех», – передает РИА «Новости» его слова.
Репке отметил, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем ей обещают поставить со стороны Запада. По его мнению, западная помощь в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, прибудет слишком поздно и не окажет существенной помощи ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ.