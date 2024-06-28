Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
Российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ
Средства ПВО ВС России за неделю сбили два самолета МиГ-29 ВСУ и 589 беспилотников.
Также были сбиты шесть ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, а также 61 реактивный снаряд HIMARS и «Vampire» чешского производства и «Ольха», передает Telegram-канал российского военного ведомства.
В плен за неделю сдались 56 украинских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка.