Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.4 комментария
Маск усомнился, что в США сейчас есть власть
Маск не исключил отсутствия у США какого-либо руководства
Возможно, сейчас США никто не управляет, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Претендовавший на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами, комментируя предвыборные дебаты, заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что глава американского государства Джо Байден не руководит страной. Рамасвами в связи с этим задался вопросом о том, кто стоит у власти в США. В ответ Маск предположил, что «никто».
Напомним, Маск с иронией подвел итоги предвыборных дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа, заявив, что победили интернет-мемы. На фоне неудачных дебатов издание New York Times призвало Байдена прекратить предвыборную кампанию и не баллотироваться на второй срок.