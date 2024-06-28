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Путин побеседовал с выпускниками «школы губернаторов»
Путин побеседовал с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления
Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и поздравил их с окончанием обучения.
«Прежде всего я хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва», – обратился к выпускникам глава государства, фрагмент встречи публикует Telegram-канал Кремля.
Путин напомнил, что этот проект стартовал в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть «школой губернаторов». Он отметил, что за время ее существования 57 выпускников возглавили регионы страны.
В общей сложности обучение прошли 463 человека, которые хорошо проявили себя в разных областях: в госуправлении, в бизнесе, в общественной жизни, сообщил президент.
Цель программы – подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Она реализуется Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны. 55 участников и выпускников Программы стали главами российских регионов, семеро участников получили посты федеральных министров, еще семь выпускников Программы получили должности первых заместителей федеральных министров. Программой предусмотрены проектная работа и стажировки в регионах России.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом и встречу с выпускниками шестого потока «школы губернаторов».