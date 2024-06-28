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    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    6 комментариев
    28 июня 2024, 17:52 • Новости дня

    Путин побеседовал с выпускниками «школы губернаторов»

    Путин побеседовал с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и поздравил их с окончанием обучения.

    «Прежде всего я хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва», – обратился к выпускникам глава государства, фрагмент встречи публикует Telegram-канал Кремля.

    Путин напомнил, что этот проект стартовал в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть «школой губернаторов». Он отметил, что за время ее существования 57 выпускников возглавили регионы страны.

    В общей сложности обучение прошли 463 человека, которые хорошо проявили себя в разных областях: в госуправлении, в бизнесе, в общественной жизни, сообщил президент.

    Цель программы – подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Она реализуется Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны. 55 участников и выпускников Программы стали главами российских регионов, семеро участников получили посты федеральных министров, еще семь выпускников Программы получили должности первых заместителей федеральных министров. Программой предусмотрены проектная работа и стажировки в регионах России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом и встречу с выпускниками шестого потока «школы губернаторов».

    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

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    26 июня 2024, 17:05 • Новости дня
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обвинениями в адрес России секретарь Совбеза Армении создает проблемы для своей страны и армянского народа. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану».

    «С правовой, исторической и даже морально-этической точек зрения подобное заявление не имеет смысла. Осталось понять, он действительно так думает или его об этом заявлении настоятельно попросили недруги России? Они сейчас плотно опекают Ереван», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Тут возникает вопрос: что армянские власти хотят получить? Грамоту за антироссийскую деятельность? Медаль за предательство интересов братского для нас народа? Такие высказывания приносят только минусы и проблемы самому народу Армении и армянской государственности. Это моя личная точка зрения», – добавил собеседник.

    Климов также отметил, что заявление Григоряна не вызывает удивления, равно как и другие подобные заявления, озвученные за последние четыре года. «Меня удивляет только одно: как такие люди до сих пор получают мандаты доверия в своих органах власти. Я б ему передал один совет: закусывать надо», – резюмировал сенатор.

    «Некоторые армянские официальные лица совсем стыд потеряли. Вот, например, чиновник из Еревана заявляет, что Россия ранее отобрала принадлежащей Армении Карабах и передала его Азербайджану. Интересно, каким же образом и в каких документах эта принадлежность была ранее зафиксирована? Ведь Армения же не признавала независимость Карабаха или его принадлежность к своей территории. Что-то изменилось?» – заметил в своем Telegram-канале Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану». «Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, забрала Нагорный Карабах из наших рук, вернула его Азербайджану, а затем ушла обратно, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – сказал он.

    Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин напомнил, что когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. «Что, честно говоря, для меня странно, но тем не менее такое было решение – они не признали независимость Карабаха», – приводит Кремль слова российского лидера.

    «В Праге осенью 2022 года под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались лидеры Армении и Азербайджана и там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», – указал он.

    «Это было только вопросом времени: когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции Азербайджанского государства. Что скажешь-то? Как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Сказать: нет, мы не признаем? Это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то», – отмечал Путин.

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    27 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина

    RS: Путин сделал резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине

    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны», а также учениями с тактическим ядерным оружием ответил на попытки Запада обострить ситуацию на поле боя на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Responsible Statecraft говорится, что лидеры НАТО, понимая недостаточность только денежных вливаний на Украину, стали прибегать к «более опасным путям для эскалации», передает РИА «Новости».

    Россия, как отмечается в публикации, не только выступила с предостережениями и провела «провокационные» учения, но также направила на Кубу военные корабли, включая АПЛ. Кроме того, Путин прибыл в Северную Корею, где заключил с КНДР пакт о «взаимной безопасности», который обязывает страны прийти на помощь друг другу в случае нападения, говорится в статье.

    Эти события, по оценке авторов RS, усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, 11 июня Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

    Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций.

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    28 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом

    Путин: Заводы России и Белоруссии сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета

    Путин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом
    @ 558arp.by

    Tекст: Ольга Никитина

    Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета, заявил президент Владимир Путин.

    Путин в обращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии отметил, что двумя странами будет реализован целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств, передает РИА «Новости».

    «Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета», – отметил глава государства.

    Напомним, ранее сообщалось, что первый опытный двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей» по проекту России и Белоруссии должен появиться в конце 2026 – начале 2027 года.

    Кроме того, президент Путин отметил, что интеграционные процессы, в которых участвуют Россия и Белоруссия, приносят практическую пользу обеим странам. Благодаря «все более тесной интеграции», отметил Путин, российские и белорусские компании, «в каком бы регионе они ни находились, получают возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград», передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что активное внедрение новых технологий необходимо для укрепления суверенитета стран, эту задачу решают Москва и Минск.

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    25 июня 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

    Стражи порядка награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки», следует из указа, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте протоиерея Николая Котельникова «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».

    С той же формулировкой медалью «За отвагу» награжден погибший охранник церкви в Махачкале Михаил Вавилин.

    Напомним, в воскресенье в Дагестане произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.

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    27 июня 2024, 00:51 • Новости дня
    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году
    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из задач России – комплексно развивать Военно-морской флот, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана и качественно повышать боевой потенциал. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

    «На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», – сказал Путин, передает ТАСС

    По словам президента, если в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, то в 2023 году – уже 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.

    Владимир Путин также потребовал от Министерства обороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота. «Конечно, наша концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению Военно-морского флота, исходя из этого нужно и концепцию выстраивать долгосрочную», – подчеркнул он.

    Ранее Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда, в том числе повысить заработные платы сотрудникам. Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

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    28 июня 2024, 05:15 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    @ Vannicelli/Grillotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии.

    Байден сказал, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой». По его мнению, позиция Трампа по Украине может привести к ядерной войне, передает ТАСС.

    По версии Байдена, президент России Владимир Путин якобы стремится «восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину». «Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    При этом в ходе теледебатов Байден вновь оскорбил российского лидера, назвав его «военным преступником».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    26 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер российской компартии Геннадий Зюганов, которому исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Высшее после Героя России звание присвоено Зюганову «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», передает ТАСС.

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    28 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Песков: Путин проведет совещание с Совбезом и побеседует с выпускниками «школы губернаторов»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности и проведет беседу по видеосвязи с выпускниками шестого потока «школы губернаторов», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский лидер в пятницу работает в резиденции Ново-Огарево, где у него запланировано несколько встреч, во второй половине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что Путин также проведет в режиме видеосвязи встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

    Ранее Путин поздравил школьников с выпускными.

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    25 июня 2024, 20:13 • Новости дня
    Эксперт: Херсонщина развивает сельское хозяйство даже при дефиците воды из-за разрушения Каховской ГЭС

    Малькевич: В Херсонской области идет самая масштабная стройка нашего времени

    Эксперт: Херсонщина развивает сельское хозяйство даже при дефиците воды из-за разрушения Каховской ГЭС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В Херсонской области сейчас активно восстанавливается сельское хозяйство, делаются дороги. Региону нужна газификация, и Россия сейчас уже решает все проблемы, которые мешают области жить и развиваться, сказал газете ВЗГЛЯД общественный деятель Александр Малькевич. Во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

    «Сразу скажу о главном: жители Херсонской области благодарны президенту России за возможность мирной жизни. Это показали результаты выборов. Знаю, что говорю, так как с июня 2022 года значительную часть времени жил и работал в регионе, а в июле стал внештатным советником Сальдо – тогда еще главы военно-гражданской администрации области», – рассказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    «Херсонщина всегда славилась своим сельским хозяйством и неформально называлась арбузной столицей. Это было подчеркнуто на встрече Путина и Сальдо. Но до 2022 года украинские власти выкачивали все деньги из региона, это вредило хозяйству, равно как варварский удар ВСУ по Каховской ГЭС, который нанес серьезный урон», – отметил эксперт.

    По его словам, cейчас в регионе начали заново развивать сельское хозяйство: «Все делается с учетом проблем с водой. Также региону для развития нужна газификация. Россия сейчас, скажем так, развязывает узлы, которые мешали области жить и развиваться. Дороги уже в значительной степени сделаны, но предстоит еще большая работа по многим другим направлениям».

    «В целом сейчас жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстанавливается: сегодня это самая масштабная стройка нашего времени, день за днем создается фактически с нуля вся необходимая жителям региона инфраструктура», – указал он.

    Во вторник на встрече президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава государства отметил, что первоочередными задачами для региона являются  восстановление газоснабжения и энергоснабжения, а также строительство жилья. «Жилищное строительство нужно, восстановление инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, ЖКХ», – заявил президент.

    В ходе встречи Путин и Сальдо также обсудили ход сельскохозяйственных работ. Глава региона рассказал президенту, что посевы дадут в общую корзину России большой урожай, потому что весенние морозы не затронули Херсонскую область. При этом он отметил существующие сложности, связанные с дефицитом воды для ирригации и нехваткой хранилищ для урожая. 

    «Запланировано строительство логистических центров по вашему поручению, ведется проектирование. Когда они будут готовы, значительно больше можно будет сохранить фруктов, овощей, бахчи. У нас много очень винограда, груш, яблок, херсонская черешня уже в Москве продается, томаты», – рассказал Сальдо.

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    26 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Названы темы переговоров Путина с президентом Конго

    Кремль назвал темы переговоров Путина с президентом Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с прилетевшим в Москву президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудит двусторонние и международные темы.

    Лидеры затронут вопросы развития отношений России и Конго в различных областях, а также региональной и международной повестки дня, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Напомним, накануне президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что 27 июня в Москве Путин проведет переговоры с лидером Конго.

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    26 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда. В том числе – повысить заработные платы сотрудникам. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития кораблестроения.

    «Нужно создать в судостроении действительно привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

    По словам Путина, важно повышать квалификацию сотрудников, вести их переподготовку. Необходимо запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей. Глава государства подчеркнул, что это общая задача государства, предприятий отрасли и всей системы образования.

    Президент также отметил важность решения вопроса с дефицитом кадров в отрасли.

    «Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране», – сказал он.

    Путин подчеркнул, что речь идет не только о непосредственных исполнителях государственного заказа. Это также их поставщики и смежники – металлурги, машино– и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов.

    Чтобы избежать дефицита поставок и переноса сроков сдачи кораблей, необходимо форсировать модернизацию предприятий. Нужно увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих, считает Путин.

    Он посетовал, что многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – сейчас загружены «на полную».

    Ранее сообщалось, что экс-секретарь Совбеза России Николай Патрушев назначен помощником президента по вопросам кораблестроения.

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    26 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.

    Фотографию Путина вместе с патриархом Кириллом в Троице-Сергиевой лавре опубликовали в Telegram-канале Кремля.

    Ранее стало известно, что 23 июня икона «Троица» Андрея Рублева была установлена в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

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    27 июня 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин угостил пельменями и салатом с форелью президента Конго

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и лидер Республики Конго Дени Сассу-Нгессо продолжили переговоры за официальным завтраком.

    Отмечается, что в меню завтрака традиционные российские блюда, включая деликатесы – президенты отведали пельмени с перепелкой и лисичками, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром, салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами, передает ТАСС.

    Известно также, что лидерам стран были предложены филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, томленые телячьи щечки в квасе с кремом из пастернака и овощами. Президенты отведали щербет из крыжовника, десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики.

    Среди напитков на столе представлены российские вина – белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2022 года и красное «Усадьба Дивноморское. Каберне Совиньон» урожая 2020 года.

    Напомним, накануне президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Российский лидер вручил лидеру Сассу-Нгессо орден Почета «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Россией и Конго».

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    26 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин в Троице-Сергиевой лавре приложился к иконе «Троица» Рублева

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде и приложился к иконе «Святая Троица» Андрея Рублева.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру.

    Напомним, 23 июня икона «Троица» Андрея Рублева была установлена в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

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    Атаками на ЗАЭС Зеленский готовит подарок Байдену

    ВСУ продолжают атаковать инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. Новой мишенью оказался пост радиационного контроля. Он полностью уничтожен. В экспертной среде называют несколько версий того, почему киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе. Эти действия могут быть связаны не только с предстоящим саммитом НАТО, но и с дебатами между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Подробности

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    Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом

    «Трамп просто поджарил Байдена». Такими словами американские СМИ описывают впечатляющие итоги прошедших дебатов между президентами США – действующим и бывшим. Что там произошло, какие последствия это будет иметь для американских выборов и почему победителем можно считать не только Трампа, но даже его соперников? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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