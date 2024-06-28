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Украинский суд лишил УПЦ права пользоваться землей под собором в Тернополе
В Тернополе суд лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться землей под кафедральным собором, сообщили в Союзе православных журналистов.
Апелляционный суд отменил решение хозяйственного суда и отнял у общины УПЦ право пользования земельным участком под кафедральным собором в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Теперь община не сможет пользоваться зданием собора, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области и проводят «зачистку» помещений духовного училища.