  • Новость часаШольц: НАТО не будет частью конфликта на Украине
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    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    4 комментария
    26 июня 2024, 15:28 • Новости дня

    Названы темы переговоров Путина с президентом Конго

    Кремль назвал темы переговоров Путина с президентом Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с прилетевшим в Москву президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудит двусторонние и международные темы.

    Лидеры затронут вопросы развития отношений России и Конго в различных областях, а также региональной и международной повестки дня, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Напомним, накануне президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что 27 июня в Москве Путин проведет переговоры с лидером Конго.

    25 июня 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

    Стражи порядка награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки», следует из указа, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте протоиерея Николая Котельникова «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».

    С той же формулировкой медалью «За отвагу» награжден погибший охранник церкви в Махачкале Михаил Вавилин.

    Напомним, в воскресенье в Дагестане произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.

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    26 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер российской компартии Геннадий Зюганов, которому исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Высшее после Героя России звание присвоено Зюганову «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», передает ТАСС.

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    24 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    МИД Турции: Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Турции Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Астане, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Он отметил, что в ближайшее время может состояться встреча двух лидеров в Астане, передает ТАСС.

    Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.

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    24 июня 2024, 09:54 • Новости дня
    Путин отправил благодарственное письмо руководству Вьетнама

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры России и Вьетнама были результативными, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщил президент России Владимир Путин в письме руководству Вьетнама.

    «Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из благодарственного письма Путина президенту Вьетнама То Ламу и генсеку ЦК компартии республики Нгуен Фу Чонгу.

    Президент подчеркнул, что рассчитывает на продолжение активной совместной работы России и Вьетнама по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Напомним, Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    24 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились об усилении борьбы с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров выразили готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

    Токаев в беседе с Путиным выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Главы государств также обсудили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Токаев осудил удар по Севастополю, а Путин выразил благодарность за слова поддержки.

    Напомним, в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских. При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    24 июня 2024, 09:30 • Новости дня
    Путин отправил Ким Чен Ыну телеграмму с благодарностью

    Путин: Визит в КНДР вывел отношения Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный визит в КНДР имел особое значение и вывел отношения между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент России Владимир Путин.

    «Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из телеграммы Путина главе КНДР Ким Чен Ыну, опубликованной на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные в ходе визита президента России и российской делегации в Корейскую Народно-Демократическую  Республику.

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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    24 июня 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков: Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в середине дня у президента будет международный телефонный разговор, передает ТАСС.

    Песков добавил, что рабочий день президента проходит в Кремле, с докладом у президента будет руководитель ВТБ Андрей Костин. Встреча пройдет в открытом формате.

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    24 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков: Мирное предложение Путина по Украине остается в силе

    В Кремле подтвердили, что мирное предложение Путина по Украине остается в силе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине в силе даже после атаки ВСУ на Севастополь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Путин и сам отвечал на этот вопрос на пресс-конференции в Ханое 20 июня, где он обозначил временные рамки.

    Напомним, Путин говорил, что предложения России по урегулированию на Украине могут измениться в зависимости от ситуации на земле.

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    25 июня 2024, 20:13 • Новости дня
    Эксперт: Херсонщина развивает сельское хозяйство даже при дефиците воды из-за разрушения Каховской ГЭС

    Малькевич: В Херсонской области идет самая масштабная стройка нашего времени

    Эксперт: Херсонщина развивает сельское хозяйство даже при дефиците воды из-за разрушения Каховской ГЭС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В Херсонской области сейчас активно восстанавливается сельское хозяйство, делаются дороги. Региону нужна газификация, и Россия сейчас уже решает все проблемы, которые мешают области жить и развиваться, сказал газете ВЗГЛЯД общественный деятель Александр Малькевич. Во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

    «Сразу скажу о главном: жители Херсонской области благодарны президенту России за возможность мирной жизни. Это показали результаты выборов. Знаю, что говорю, так как с июня 2022 года значительную часть времени жил и работал в регионе, а в июле стал внештатным советником Сальдо – тогда еще главы военно-гражданской администрации области», – рассказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    «Херсонщина всегда славилась своим сельским хозяйством и неформально называлась арбузной столицей. Это было подчеркнуто на встрече Путина и Сальдо. Но до 2022 года украинские власти выкачивали все деньги из региона, это вредило хозяйству, равно как варварский удар ВСУ по Каховской ГЭС, который нанес серьезный урон», – отметил эксперт.

    По его словам, cейчас в регионе начали заново развивать сельское хозяйство: «Все делается с учетом проблем с водой. Также региону для развития нужна газификация. Россия сейчас, скажем так, развязывает узлы, которые мешали области жить и развиваться. Дороги уже в значительной степени сделаны, но предстоит еще большая работа по многим другим направлениям».

    «В целом сейчас жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстанавливается: сегодня это самая масштабная стройка нашего времени, день за днем создается фактически с нуля вся необходимая жителям региона инфраструктура», – указал он.

    Во вторник на встрече президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава государства отметил, что первоочередными задачами для региона являются  восстановление газоснабжения и энергоснабжения, а также строительство жилья. «Жилищное строительство нужно, восстановление инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, ЖКХ», – заявил президент.

    В ходе встречи Путин и Сальдо также обсудили ход сельскохозяйственных работ. Глава региона рассказал президенту, что посевы дадут в общую корзину России большой урожай, потому что весенние морозы не затронули Херсонскую область. При этом он отметил существующие сложности, связанные с дефицитом воды для ирригации и нехваткой хранилищ для урожая. 

    «Запланировано строительство логистических центров по вашему поручению, ведется проектирование. Когда они будут готовы, значительно больше можно будет сохранить фруктов, овощей, бахчи. У нас много очень винограда, груш, яблок, херсонская черешня уже в Москве продается, томаты», – рассказал Сальдо.

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    25 июня 2024, 09:32 • Новости дня
    Кремль: Путин пока не планирует контакты с Вучичем

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин не планирует контактов с главой Сербии Александром Вучичем, сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Ушакова на полях международного форума «Примаковские чтения» спросили о возможных контактах между Путиным и Вучичем на фоне сообщений о попадании на Украину сербского оружия, проданного странам Запада.

    Пока такие контакты не планируются, уточнил помощник президента, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков подтвердил, что Путин 27 июня в Москве проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Ранее Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

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    25 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин: Мирная инициатива России способна остановить конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. Это подчеркнул в своем приветствии участникам X Примаковских чтений президент Владимир Путин, его обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Путин выразил уверенность в том, что во время чтений должное внимание будет уделено российскому «предложению по мирному разрешению украинского кризиса».

    «Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», – передает ТАСС обращения президента.

    Напомним, ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    МИД России назвал это предложение самой реалистичной основой для мирного урегулирования.

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    24 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    Мирзиеев по телефону выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с террористическими актами в Дагестане.

    Мирзиеев в беседе с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате нападения террористов, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Мирзиеев направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Дагестане.

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    25 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Кремль: Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ШОС 3-4 июля в Астане, в рамках мероприятия глава государства намерен провести ряд двусторонних переговоров, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков, выступая на форуме «Примаковские чтения», назвал ШОС влиятельной и важной организацией, передает ТАСС.

    Также Ушаков сообщил, что Путин не планирует контактов с главой Сербии Александром Вучичем.

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    25 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин и Эрдоган договорились о контактах на саммите ШОС в Астане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились лично пообщаться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане. О содержании телефонного разговора двух лидеров сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении, условлено о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, передает ТАСС.

    Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.

    Коментарии (0)
    25 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

    Путин по телефону обсудил с Эрдоганом теракты в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров передал президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

    Эрдоган заявил Путину, что Турция выступает против всех форм терроризма и с ненавистью осуждает теракты, сообщили в канцелярии турецкого президента, передает ТАСС.

    Кроме того, глава Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате нападения боевиков в Дагестане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия к завершению всех конфликтов в регионе.

    По информации пресс-службы Кремля, главы государств договорились продолжить координацию по борьбе с терроризмом.

    Ранее в МИД Турции сообщили, что Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в ближайшие дни.

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