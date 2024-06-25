Кремль: Путин пока не планирует контакты с Вучичем

Tекст: Ольга Никитина

Ушакова на полях международного форума «Примаковские чтения» спросили о возможных контактах между Путиным и Вучичем на фоне сообщений о попадании на Украину сербского оружия, проданного странам Запада.

Пока такие контакты не планируются, уточнил помощник президента, передает ТАСС.

Кроме того, Ушаков подтвердил, что Путин 27 июня в Москве проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Ранее Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.