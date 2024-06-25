В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.10 комментариев
Тбилиси сравнил брюссельскую бюрократию с репрессивным режимом
Брюссельская бюрократия по манере отношения к Грузии сравнима с авторитарным и репрессивным режимом экс-президента Михаила Саакашвили, заявил лидер парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На брифинге во вторник, комментируя планируемые Брюсселем меры против Грузии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», он сказал, что «Грузию обвиняют в том, чего она не совершала».
«Я надеюсь, что руководящие бюрократы ЕС не поведут себя так, как относился прежний режим Грузии к своим гражданам, когда репрессировал невинных», – сказал глава большинства.
По словам Мамуки Мдинарадзе, из-за политики Брюсселя «мы можем увидеть повторение пройденного, но в больших масштабах».
«Брюссель несправедливо обвиняет власти Грузии в том, что этот закон «русский», что он вызовет отступление демократии, – сказал один из лидеров правящей партии Грузии. – Но ведь невозможно, чтобы в Брюсселе не понимали, что, скажем, аналогичные законы, принимаемые Францией или Канадой, – французские и канадские. Поэтому и принятый у нас закон – не русский, а грузинский!»
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза рассмотрят снижение политических контактов с Грузией и пересмотрят оказываемую правительству страны финансовую поддержку из-за данного закона.