Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Москалькова назвала атаку на Севастополь террором против мирного населения
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила ракетный удар ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.
Как указала Москалькова в своем Telegram-канале, «киевский режим продолжает террор против мирного населения». «Светлый праздник Троицы стал днем скорби», – написала она. Она выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех.
В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.