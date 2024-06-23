Москалькова назвала атаку на Севастополь террором против мирного населения

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Москалькова в своем Telegram-канале, «киевский режим продолжает террор против мирного населения». «Светлый праздник Троицы стал днем скорби», – написала она. Она выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех.

В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.