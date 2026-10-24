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Онищенко назвал переносчиков вируса Шамонда
Академик Онищенко назвал кровососущих мокрецов переносчиками вируса Шамонда
Основными переносчиками вируса Шамонда среди животных являются кровососущие мокрецы, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Передается он через кровососущих мокрецов. Очень мелкие кровососущие, их не увидишь. Тем не менее они переносчики. Это трансмиссивное заболевание среди животных. От одного животного эти кровососущие мокрецы перешли и заразили другого», – заявил Онищенко, передает ТАСС.
Ранее власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда, пациент умер в больнице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Онищенко заявил об изучении возможности создания вакцины против вируса Шамонда. В тот же день он сообщил об отсутствии реальной угрозы пандемического распространения инфекции.
В четверг власти Франции сообщили о первом случае заражения и смерти человека от этого вируса.