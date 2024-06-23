На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?6 комментариев
Атаку беспилотников ВСУ отразили над Смоленском и Ярцево
Над Смоленском и Ярцево силы ПВО отразили атаку беспилотников. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет», – написал Анохин в своем Telegram-канале.
Накануне ночью в этом же регионе были уничтожены два беспилотника.