  • Новость часаНад Брянской областью за ночь сбили 30 беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Групповые удары России стали бедствием для Украины
    Американист назвал причину закрытия в США российских визовых центров
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США
    Подсчитано среднесуточное число пытающихся покинуть Украину уклонистов
    В США назвали «слабые места» Байдена на дебатах с Трампом
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    23 июня 2024, 06:48 • Новости дня

    Атаку беспилотников ВСУ отразили над Смоленском и Ярцево

    Tекст: Денис Тельманов

    Над Смоленском и Ярцево силы ПВО отразили атаку беспилотников. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

    «По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет», – написал Анохин в своем Telegram-канале.

    Накануне ночью в этом же регионе были уничтожены два беспилотника.



    22 июня 2024, 03:21 • Новости дня
    В России запланировали увеличить выпуск ПЗРК «Верба»

    В России приготовились увеличить выпуск ПЗРК «Верба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Выпуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» может быть увеличен для прикрытия важных объектов, сообщили в пресс-службе входящего в Ростех холдинга «Высокоточные комплексы».

    «Новые задачи для ПЗРК предполагают увеличение выпуска», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

    В компании отметили, что ПЗРК можно применять не только в войсковой ПВО, но и как элемент системы прикрытия важных объектов. В частности, с этой целью была создана опорно-пусковая установка «Джигит», она может размещаться стационарно или на легких автомобилях.

    Ранее в районе Лукашовки Сумской области российскими расчетами ПЗРК «Верба» был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины.

    Коментарии (4)
    20 июня 2024, 13:40 • Новости дня
    Вертолетоносец «Иван Рогов» пообещали построить к концу 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли на полях Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» в Кронштадте.

    Как сообщил источник ТАСС, УДК «Иван Рогов» будет полностью готов к циклу заводских и ходовых испытаний в море до конца 2027 года, работы идут по графику, есть уверенность, что корабль будет сдан заказчику осенью 2028 года. Он добавил, что базовый проект УДК за время формирования корпуса не изменился.

    Напомним, 20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в присутствии президента Владимира Путина заложили первые российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК), получившие имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Как ожидается, после всех испытаний строительство серии УДК в России будет продолжено.

    Коментарии (0)
    22 июня 2024, 01:22 • Новости дня
    Названа дата прощания с погибшим военкором Никитой Цицаги

    В Москве назначили дату прощания с погибшим военкором Никитой Цицаги

    Tекст: Денис Тельманов

    Церемония прощания с военным фотокорреспондентом Никитой Цицаги назначена на субботу, 22 июня, и пройдет в Москве.

    «Церемония прощания начнется в 10.00 в зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25», – передает РИА «Новости».

    Напомним, что 16 июня военный фотокорреспондент Никита Цицаги погиб в результате атаки ВСУ под Угледаром.

    Позже глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что журналист погиб во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе ДНР.

    МИД России потребовал от международных организаций осудить убийство военкора.

    Коментарии (3)
    21 июня 2024, 22:26 • Новости дня
    На Украине задержали почти 50 человек при попытке незаконно покинуть страну

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы - Плоть.

    «Правоохранители обнаружили пять транспортных средств – четыре микроавтобуса и одну сопроводительную машину. В этих автомобилях было 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу», – сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, в том числе переодеваясь в женщин.

    Ранее представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин из страны становятся все более дерзкими.

    Он напомнил, что 13 июня пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию.

    Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы и реки.

    Коментарии (0)
    22 июня 2024, 00:59 • Новости дня
    В Аденском заливе атаковано судно

    В Аденском заливе у побережья Йемена атаковано судно

    Tекст: Денис Тельманов

    В Аденском заливе неизвестные атаковали судно. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

    «UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена», – приводит ТАСС сообщение центра.

    Подробности инцидента не приводятся. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

    Ранее сообщалось, что об атаке на американский эсминец в Красном море заявило йеменское движение «Ансар Аллах».

    По эсминцу в Красном море выпустили баллистические ракеты. Нефтяной танкер Captain Paris в Красном море был атакован противокорабельными ракетами.

    Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor беспилотники атаковали в Аравийском море.

    Хуситы объяснили, что атаки были обусловлены «нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины».

    Коментарии (0)
    23 июня 2024, 01:53 • Новости дня
    Над Брянской областью за час сбили 12 украинских БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО в течение часа сбили 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Украинские неонацисты продолжили свои попытки атаковать наш регион с помощью БПЛА... В течение часа уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    По его словам, два БПЛА были сбиты над Трубчевским районом, восемь – над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом».

    По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что над территорией Трубчевского района были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Также два БПЛА сбили над Стародубским муниципальным округом.

    Коментарии (0)
    21 июня 2024, 22:08 • Новости дня
    Российские вертолеты прибыли в Белоруссию для участия в параде

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вертолеты прибыли в Белоруссию для участия в воздушной части парада, посвященного Дню независимости республики, который состоится 3 июля в Минске.

    «В составе группы вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-26», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Белоруссии.

    Всего в параде будут задействованы свыше 6 тыс. военнослужащих и около 250 единиц боевой техники.

    Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка России привела к формированию космической отрасли в Белоруссии.

    Коментарии (0)
    22 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    ВСУ 27 раз обстреляли территорию ДНР

    ВСУ 27 раз обстреляли территорию ДНР, ранен мирный житель республики

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки украинские военные 27 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Зафиксировано 27 фактов атак вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о ранении гражданского лица», – приводит ТАСС сообщение представительства.

    Отмечается, что ВСУ нанесли удары по Донецкому и Горловскому направлениям, выпустив 80 единиц различных боеприпасов. Повреждены четыре жилых дома.

    Коментарии (0)
    22 июня 2024, 06:01 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 130 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Днепр»

    ВСУ потеряли до 130 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Днепр»

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки 21 июня украинские войска потеряли в этой зоне ответственности группировки «Днепр» до 130 военнослужащих, сообщает пресс-центр группировки.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили несколько артиллерийских орудий различных калибров, в том числе американскую гаубицу M777, передает сообщение «Днепра» ТАСС.

    Отмечается, что также были уничтожены пять единиц автомобильной техники противника.

    Подразделения группировки «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что группировка «Центр» уничтожила до 335 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе американскую БМП Bradley.

    Коментарии (0)
    23 июня 2024, 00:37 • Новости дня
    В Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ

    В Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ, огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар произошел в выселенном здании на территории бывшего завода МиГ в Москве. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

    По словам его словам, горели мусор и мебель на четвертом этаже здания. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС

    Ранее в Москве обрушилась кровля горящего здания на территории бывшего ОКБ Сухого. Возгорание произошло накануне вечером. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

    Коментарии (0)
    21 июня 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин дал напутствие выпускникам военных вузов

    Путин призвал выпускников военных вузов всегда быть искренними патриотами Родины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов пожелал им всегда быть искренними патриотами Родины и образцово выполнять свои обязанности.

    «Граждане России верят вам и рассчитывают, что вы образцово выполните свои обязанности. Применяя на практике полученные знания, будете действовать так, как вас учили ваши преподаватели и наставники и, выбрав для себя трудный путь, продолжая дело своих предшественников, всегда, на всех этапах дальнейшей карьеры, будете искренне патриотами Родины»,  – приводит ТАСС слова Путина.

    «Вы <…> впитали наследие многих поколений ваших предшественников и, уверен, в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности Родины», — отметил Путин.

    Он напомнил, что маршал Георгий Жуков говорил, что для него «главным было служение Родине, своему народу».

    «И с чистой совестью могу сказать, я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг». «Пусть эти слова легендарного маршала Победы послужат заветом и для вас, для всех офицеров России. Желаю вам и всем выпускникам 2024 года здоровья и успехов. Всего самого доброго вашим учителям, наставникам, вашим родным и близким», – добавил глава государства, процитировав Жукова.

    Коментарии (3)
    22 июня 2024, 02:54 • Новости дня
    Российские средства ПВО уничтожили над Брянской областью два украинских беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Два беспилотника были уничтожены над Суражским районом в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Два беспилотных аппарата были уничтожены над Суражским районом силами ПВО Минобороны», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В данный момент на месте работают экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника.

    Коментарии (0)
    20 июня 2024, 09:55 • Новости дня
    Белоусов потребовал построить в срок военный городок для морпехов в Приморье

    Министр обороны Белоусов потребовал построить в срок военный городок для морпехов в Приморье

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал строительство и реконструкцию военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье и поручил завершить все работы в срок.

    Министр подчеркнул, что  нужно точно в срок построить новые казармы для военнослужащих, хранилища вооружения и военной техники, а также объекты парковой зоны.

    Строительство новых объектов городка спланировано в два этапа: до 1 декабря 2025 года должны появиться три казармы на 400 человек каждая и столовая на тысячу мест, второй этап – строительство еще трех казарм, тренировочного комплекса, хранилища техники, пунктов техосмотра и ремонта и других, передает РИА «Новости».

    Белоусов заявил о недопустимости нарушения сроков строительства, возложив личную ответственность на руководителя организации военно-строительного комплекса. По словам министра, к возвращению военных СВО должны быть созданы все условия, чтобы «все было готово».

    Кроме того, министр обороны посетил расположение части, проверил условия размещения личного состава бригады и пообщался с военнослужащими.

    Коментарии (0)
    22 июня 2024, 07:39 • Новости дня
    ПВО сбила пять украинских дронов над тремя регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями, а также над Азовским морем. Об этом сообщило Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости»

    Отмечается, что два БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, еще два – над территорией Смоленской области. Один беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника. Попытка атаки была пресечена около 6:10.

    Коментарии (0)
    22 июня 2024, 23:16 • Новости дня
    ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью

    ПВО уничтожила два БПЛА над Брянской областью, пострадавших и разрушений не

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Трубчевского района уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    На месте работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее российские средства ПВО уничтожили над Брянской областью два украинских беспилотника. Два БПЛА были уничтожены над Суражским районом.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Швейцарии сочли ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    Концерт бардов Никитиных в Петербурге отменили
    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
    FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
    Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев

    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден спишет свои ошибки на Зеленского

    Западные страны могут заменить Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, в теории замена Зеленского могла бы сыграть на руку всем сторонам конфликта, включая Россию и США, и открыть путь к полноценному переговорному процессу по Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Групповые удары России стали бедствием для Украины

    Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинской энергетики. Он оказался столь сильным, что соседняя Польша на два часа подняла в воздух боевую авиацию. В экспертной среде говорят, что Россия истощает украинскую оборонную промышленность и логистику, а также отвечает на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории РФ. С чем связан рост эффективности российских ударов? Подробности

    Перейти в раздел

    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

    Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............