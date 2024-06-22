И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
ВСУ потеряли до 130 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Днепр»
ВСУ потеряли до 130 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Днепр»
За прошедшие сутки 21 июня украинские войска потеряли в этой зоне ответственности группировки «Днепр» до 130 военнослужащих, сообщает пресс-центр группировки.
В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили несколько артиллерийских орудий различных калибров, в том числе американскую гаубицу M777, передает сообщение «Днепра» ТАСС.
Отмечается, что также были уничтожены пять единиц автомобильной техники противника.
Подразделения группировки «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что группировка «Центр» уничтожила до 335 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе американскую БМП Bradley.