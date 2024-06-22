И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
ВСУ 27 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 27 раз обстреляли территорию ДНР, ранен мирный житель республики
За прошедшие сутки украинские военные 27 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксировано 27 фактов атак вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о ранении гражданского лица», – приводит ТАСС сообщение представительства.
Отмечается, что ВСУ нанесли удары по Донецкому и Горловскому направлениям, выпустив 80 единиц различных боеприпасов. Повреждены четыре жилых дома.