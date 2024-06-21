И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Украинку осудили за фейки о российской армии
Украинку осудили за участие в «Легионе «Свобода России» и фейки о российской армии
Украинскую гражданку Кристину Любашенко признали виновной в участии в запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России» и в публичном распространении заведомой лжи о российской армии, сообщили в ГСУ СК по Москве.
Любашенко признали виновной по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», указало ведомство, передает ТАСС.
Ее приговорили к 12 годам колонии общего режима.
Суд и следствие установили, что в марте 2022 года осужденная в Женеве добровольно вступила в запрещенную террористическую организацию «Легион «Свобода России».
Уже в Москве она привязала к воздушным шарам флаг террористической организации и запустила их в небо. Также она через аудиоколонку в окне в квартире и в гостинице в Московском регионе распространяла фейки о ВС России.
В мае жителя Новосибирска Дмитрия Гурулева (внесен в список экстремистов и террористов) приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку подорвать поезд на станции Сибирская. Он также сотрудничал с «Легионом «Свобода России».