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Приговорен новосибирский подрывник поезда
ФСБ: Новосибирский подрывник поезда приговорен на 12 лет колонии
Житель Новосибирска Дмитрий Гурулев (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей за попытку подорвать поезд на станции Сибирская, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Известно, что Гурулев сотрудничал с террористической организацией «Легион «Свобода России», изготовил взрывное устройство и попытался поджечь емкость с зажигательным веществом, установленную на цистерне с дизельным топливом грузового поезда, передает ТАСС.
Отмечается, что Гурулев первые три года проведет в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима.
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