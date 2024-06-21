И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Air Arabia отправила первый рейс из Домодедово в Афины
Авиакомпания Air Arabia выполнила первый рейс из московского аэропорта Домодедово в столицу Греции Афины со стыковкой в Шардже, с 27 июня подобные рейсы будут выполняться на ежедневной основе, сообщили в пресс-службе Домодедово.
Как говорится в сообщении, 20 июня Air Arabia запустила новый рейс в Афины из московского аэропорта Домодедово, в столицу Греции можно улететь с удобной стыковкой в Шардже, с 27 июня рейсы будут осуществляться ежедневно, передает РИА «Новости».
Как рассказали в аэропорту, наилучшим образом для этого подходит рейс G9 959 с отправлением из Домодедово в 00.30. Время в пути составляет 5 часов 20 минут. Время стыковки в аэропорту Шарджи составит 2 часа 10 минут.
Ранее самолету Air Arabia пришлось экстренно приземлиться в ОАЭ из-за угрозы взрыва.