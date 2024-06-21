Бывший кировский губернатор Белых рассказал о планах после выхода из колонии

Tекст: Алексей Дегтярев

Белых заявил, что намерен побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами, передает «Газета.Ru».

Экс-глава региона пояснил, что за восемь лет, которые он пробыл в колонии, в России многое поменялось, и добавил, что это время был «ограничен в информации». Все эти годы он провел без интернета, последние два года не имел доступа к телевидению.

«Необходимо многое узнать, понять и пообщаться», – отметил Белых.

Ранее адвокат Белых Андрей Грохотов сообщил, что 21 июня в связи с условиями приговора Пресненского райсуда его клиент ушел из СИЗО № 1 Кирова, истек срок его наказания.

Напомним, в 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере свыше 48 млн рублей.

В декабре 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к двум с половиной годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.