И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Бывший кировский губернатор Белых рассказал о планах после выхода из колонии
Экс-глава Кировской области Никита Белых заявил, что после выхода из колонии намерен заниматься семейными делами и работой.
Белых заявил, что намерен побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами, передает «Газета.Ru».
Экс-глава региона пояснил, что за восемь лет, которые он пробыл в колонии, в России многое поменялось, и добавил, что это время был «ограничен в информации». Все эти годы он провел без интернета, последние два года не имел доступа к телевидению.
«Необходимо многое узнать, понять и пообщаться», – отметил Белых.
Ранее адвокат Белых Андрей Грохотов сообщил, что 21 июня в связи с условиями приговора Пресненского райсуда его клиент ушел из СИЗО № 1 Кирова, истек срок его наказания.
Напомним, в 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере свыше 48 млн рублей.
В декабре 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к двум с половиной годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.