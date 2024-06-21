Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.0 комментариев
Экс-глава Кировской области Белых вышел на свободу
Осужденный за взятки бывший глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет колонии за взятки, вышел на свободу, сообщил адвокат Андрей Грохотов.
По словам адвоката, срок наказания, назначенный по приговору в 2018 году, истек, Никита Белых находится на свободе, передает РИА «Новости».
Белых отбывал наказание в колонии в Рязанской области, но в рамках расследования другого уголовного дела его этапировали в Киров, где он находился в СИЗО.
1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере свыше 48 млн рублей.
В декабре 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.