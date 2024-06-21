И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
В Испании решили начать новое дело о «связях» сепаратистов Каталонии с Россией
Следственный судья Барселоны Жоакин Агирре принял решение открыть новое расследование о якобы связах между сторонниками независимости Каталонии и Россией, одним из фигурантов является экс-глава правительства региона Карлес Пучдемон, сообщила газета La Vanguardia.
Пучдемон подозревается в госизмене и растрате государственных средств. Ранее в Испании был одобрен закон об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Пучдемон должен был попасть под этот закон, однако за госизмену не предусмотрено освобождение от наказания. Судья Агирре принял решение о расследовании, несмотря на то, что суд Барселоны постановил прекратить расследование о якобы связях каталонских сепаратистов с Россией, передает ТАСС.
В новом деле фигурируют также другой бывший лидер региона Артур Мас, адвокат Пучдемона Гонсало Бойе, а также предприниматель из России Александр Дмитренко и другие лица.
Пучдемон был главой правительства Каталонии в момент проведения в регионе незаконного референдума о независимости автономного сообщества в 2017 году. После Пучдемон бежал из Испании, любые связи с Москвой он отрицает.
Реальных подтверждений связей сторонников независимости Каталонии и России нет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне.