В Испании решили начать новое дело о «связях» сепаратистов Каталонии с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Пучдемон подозревается в госизмене и растрате государственных средств. Ранее в Испании был одобрен закон об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Пучдемон должен был попасть под этот закон, однако за госизмену не предусмотрено освобождение от наказания. Судья Агирре принял решение о расследовании, несмотря на то, что суд Барселоны постановил прекратить расследование о якобы связях каталонских сепаратистов с Россией, передает ТАСС.

В новом деле фигурируют также другой бывший лидер региона Артур Мас, адвокат Пучдемона Гонсало Бойе, а также предприниматель из России Александр Дмитренко и другие лица.

Пучдемон был главой правительства Каталонии в момент проведения в регионе незаконного референдума о независимости автономного сообщества в 2017 году. После Пучдемон бежал из Испании, любые связи с Москвой он отрицает.

Реальных подтверждений связей сторонников независимости Каталонии и России нет.

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