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    Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    16 февраля 2024, 09:10 Мнение

    Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    Владимир Добрынин Владимир Добрынин

    журналист

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    «Каталонец Пучдемон – это от Москвы шпион». Примерно так коротко можно переложить на русский язык резолюцию, принятую Европарламентом 8 февраля 2024 года.

    Карлес Пучдемон – это бывший испанский журналист и мэр провинциального города Жирона, впоследствии избранный главой автономии Каталония. По его инициативе 1 октября 2017 года был проведен референдум с целью выяснения у семимиллионного населения Каталонии, желает ли оно отделения Каталонии от остальной Испании. Конституцией Испании предусмотрено, что подобного рода плебисциты не могут проводиться, если на них не дано разрешение правительством страны. И потому попытку волеизъявления каталонцев государственная власть признала нелегитимной. А судебная некоторым наиболее рьяным сторонникам реализации принципа права нации на самоопределение определила наказание в виде лишения свободы.

    Карлес Пучдемон был в числе «рьяных», но за решетку не попал, успев скрыться в Бельгии, из которой на Пиренейский полуостров выдачи нет.

    Последние пару месяцев Испанию слегка потряхивали митинги и демонстрации: нынешнее правительство социалистов решило обнулить напряжение в обществе и амнистировать каталонских «сепаратистов», уже успевших отсидеть по несколько лет. Лично премьер-министр Педро Санчес высказал мысль, что амнистия даст возможность примирить непримиримых, а значит, и направить Испанию на путь единства. Митинги начали стихать, демонстранты свернули, но тут вдруг – такая подножка от Европарламента. С чего бы это?

    Да все от того же – от страстного желания обвинить Москву в реализации через некоторых политиков Европы плана развала ЕС.

    В резолюции, пишет испанская El Periodico, говорится о необходимости проведения срочного расследования «политического кризиса 2017 года» (речь о том самом референдуме в Каталонии). И конкретно в свете этого кризиса – «исследовать возможные контакты Карлеса Пучдемона с агентом ФСБ Николаем Садовниковым».

    Садовников, по мнению евродепутатов, «служил на малозаметных дипломатических должностях», чтобы особо не светиться и вести невидимую постороннему глазу работу, в данном случае – по отделению Каталонии от Испании. То есть евродепутаты, в случае подтверждения контактов Пучдемона с «малозаметным российским дипломатом», рассчитывают доказать вмешательство Москвы во внутренние дела ЕС с целью его политической дестабилизации и достижения территориального раскола европейских государств, что приведет к их ослаблению;

    Кроме того, в документе приведены «примеры вмешательства» России в дела Франции и Австрии. По версии евродепутатов, во Франции Москва «осуществляет предполагаемое финансирование крайне правых партий» (имеется в виду, конечно, «Национальное объединение» Марин Ле Пен). Во второй – политические контакты с крайне правыми политиками и организациями (здесь о деньгах пока речи нет).

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы»? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории. В возникающих проблемах Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и иже с ними видят исключительно вину русских.

    То есть, когда что-то отделяется от России – например, республики СССР – такой сепаратизм в Европе считается легитимным и приветствуется. А когда какая-то территория в самой Европе стремится обрести самостоятельность – это «совсем другое, вы не понимаете». Сепаратизм – явление для ЕС чуждое, его русские тут насаждают, внедряя своих агентов или вербуя европейских политиков. Демократическое волеизъявление – это когда народ голосует правильно. А если какие-нибудь шотландцы и каталонцы стремятся на выход, то это недемократично. Как и в случае с Крымом, Херсоном, Луганском, Донецком, Запорожьем.

    Типичные двойные стандарты, которые уже поднадоели самим европейцам. По крайней мере, испанцам точно. Во дворце Монклоа, резиденции правительства Испании, убеждены, что поиски Европарламентом оснований объявить экс-главу Каталонии шпионом Москвы напряженности между Мадридом и Барселоной не убавят. «Мы уж как-нибудь сами, без помощи Брюсселя, разберемся, кто кому Пучдемон», – таков лейтмотив сегодняшней испанской прессы, считающей, что политикам из других стран, пусть даже и входящих в общий с Испанией конгломерат, совать свой нос в дела суверенной территории не следует.

    А это уже росток надежды, что и к процессам, происходящим на территории бывшей Украины, испанские политики начнут относиться адекватно. Впрочем, нас это совершенно не волнует.

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