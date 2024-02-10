То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону не только вызвало интерес огромной всемирной аудитории и мало с чем сравнимую злобу либеральных элит, но и ясно показало, к какому эффекту могут привести жёсткие информационные барьеры. На Западе, в Европе и США, два года, а то и значительно дольше, стоял жёсткий запрет на изложение русской версии событий, связанных с украинским конфликтом и нынешним глобальным противостоянием. Рядовому американскому и европейскому читателю и зрителю добраться до русской точки зрения было практически невозможно. Нужен был слишком большой опыт чтения между строк и обхода ловушек пропаганды. У наших людей, особенно старшего поколения, есть опыт общения на эзоповом языке, у западных, только подходящих к пониманию, что они оказались заложниками системы жесточайшей цензуры и информационного тоталитаризма, опыта такого нет. До недавнего времени они думали, что он им и не нужен вовсе. Что он, скорей, необходим здесь, в России.

Оказалось, что дело обстоит ровно наоборот.

В итоге интервью Путина Карлсону стало шоком, русским снегом и метелью на их изнеженные мягким климатом головы. И то, что совершенно очевидно для нас, стало невероятным открытием для них.

Что же такого сказал и показал Путин, о чём люди на Западе не знали?

Всё началось с разговора о русско-украинской истории. Западному обывателю – не без помощи украинских эмигрантов петлюровско-бандеровского извода – долго рассказывали о существовавшей чуть ли не две тысячи лет гордой стране Украине, которую раз за разом захватывал и терзал коварный северный сосед. В этой картинке, разумеется, не было места ни единому пространству киевской Руси с историей принятия христианства и уникальной системой наследования княжеских престолов, ни возникновению самого понятия Украина как окраины, ни Переяславской Рады, ни, главное, долгой, плодотворной, а иногда и трагической жизни в составе единого государства. Ничего не знали они и о роли Ленина в возникновении Украинской ССР, и о расцвете образования на украинском языке в советский период, и о том, что голод, пропагандистски названный голодомором, терзал в 30-е годы не одну только Украину, а все хлебородные области великой страны. И тем более о том, насколько мнимыми и ничтожными были границы между русскими и украинцами, русским и украинским, и насколько общей была наша участь все эти века, от времён царя Алексея Михайловича, принявшего под руку казаков Богдана Хмельницкого – и до самого крушения СССР.

Не обо всех ключевых событиях русско-украинской истории успел поведать Такеру Владимир Путин, но и то, что он рассказал, оказалось больше чем достаточно для изумления публики. И копии писем Богдана Хмельницкого стали идеальным символистическим подарком от России – всему западному миру. Правда – она глаза колет.

И дальше, возвращаясь к современным событиям, в 21 век, почти всё, что сказал президент России, явилось шоком для западного обывателя. Оказывается, ещё в нулевых годах наша страна не противопоставляла себе западному миру (как же, она ведь угроза!?), а наоборот, готова была влиться в него, войти в НАТО, создать единую систему ПВО. Но только на условиях равноправия. А на это американцы никак не могли пойти.

И с хвалёным джентльменством у англо-саксонского политикума вышли явные проблемы. Да, письменных договорённостей о нерасширении НАТО на Восток подписано не было. Но были устные обещания. Ведь слово джентльмена закон, не так ли? Не так. Вместо учёта интересов России западные спецслужбы с радостью принялись использовать восточноевропейские территории как плацдарм для распространения подрывного антирусского влияния. Добрались до Прибалтики, там была благодатная почва, потом принялись за Украину. НАТО расползалось по карте как грязное пятно.

Представлял ли себе такую картину европейский или американский обыватель? Разумеется, нет. Он верил в свободное волеизъявление народов.

Свободное? При современных-то формах манипуляции? Смешно.

И тем более во всех событиях, связанных с российско-украинским конфликтом, для слушателей Такера Карлсона чуть ли не впервые появилась возможность взглянуть на события с русской точки зрения.

Россия начала войну в 2022 году? Да избави Бог. Это националистические, антирусски заточенные элиты, пришедшие к власти при прямой поддержке тех же американских спецслужб, начали войну против собственного народа, против той его части, которая была не согласна с версией Украины как антиРоссии. В Донецке люди вышли на площадь, как за несколько месяцев до того в Киеве. Против них послали регулярную армию. При этом Россия надеялась решить дело путем дипломатии – подписала Минские соглашения. Но как выяснилось, противник с самого начала делал ставку на грубую силу. Сам по себе? Нет, при полной поддержке Запада, в том числе тех стран, которые были гарантами этих соглашений.

Ну и дальше, по списку. Некоторые ответы Владимира Путина сражают оппонента, как укол в фехтовании. Кто взорвал Северные потоки? – Вы. Кто сорвал Стамбульские соглашения? – Борис Джонсон.

Как, – изумляются британские газеты, – Борис Джонсон выступил за продолжение войны? Они делают вид, что ничего об этом не знали. Знали, конечно. Просто им запретили об этом говорить. Крайняя степень «открытости» их «открытого общества».

Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

И как им, бедолагам, теперь жить с этим? Пусть кто хочет – и дальше поддерживает военную помощь Украине, но зато с полным осознанием происходящего.

Конечно, леволиберальные говорящие головы всё перетолкуют, обвинят и Путина, и Карлсона, и Россию, и своих противников в США. Процесс уже пошёл. Особенно усердствуют русские релоканты и иноагенты. Но им по статусу положено.

Но и они, кажется, почувствовали себя не в своей тарелке. Видят, как меняется ветер.

А слово уже прозвучало, разлетелось в сотнях миллионов копий. По популярности интервью бьёт все рекорды, и что б ни говорили недоброжелатели, с этим ничего нельзя поделать.

И всё же главное послание западному миру, которое передал Владимир Путин через Такера Карлсона – Россия никак и никому не угрожает. Ни полякам, ни прибалтам, ни датчанам, ни чехам. Однако есть одно «но». Если поляки или прибалты или ещё кто рискнёт сунуться на нашу землю – вне зависимости – на старые или новые территории –если они рискнут посягнуть на землю России – получат ответный удар, который может привести мир к невиданной катастрофе.

На поле боя, – подчеркнул Президент России, – победить нашу страну нельзя.

Может для кого-то это открытие, но для нас совершенно очевидно.