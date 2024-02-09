Путин и Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях

Эксперт объяснил рекордный экспорт российского урана в США

Аналитик Митрахович: США продолжают покупать российский уран, но ищут альтернативные варианты

Tекст: Анастасия Куликова

«В США в конце прошлого года активно обсуждался запрет импорта урана из России. Статистика, однако, свидетельствует о зависимости Вашингтона от этого вида сырья», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

Он напомнил, что Америка раньше самостоятельно производила необходимую продукцию, но потом решила, что уран проще закупать на внешних рынках. «Тогда в Штатах серьезным образом сократили собственное производство обогащенного урана. А сейчас, в период деглобализации, США пытаются все это восстановить. Конечно, им требуется время, поэтому пока они импортируют уран в том числе из России», – рассказал спикер.

Любопытно, что происходит это на фоне экономической войны, которую Соединенные Штаты развязали против России. «Как только Вашингтон сможет найти альтернативный источник поставок и восстановить собственное производство, стоит ожидать тотальных ограничений в отношении российского урана», – прогнозирует собеседник.

Россия может остановить поставки урана в США, но не делает этого «по понятным причинам», добавил Митрахович. «Мы зарабатываем деньги, которые потом используем в интересах нашей страны. Кроме того, введя запрет на экспорт урана в США, мы не нанесем им какого-то критического удара. Вашингтон столкнется лишь с некоторыми сложностями, например, увеличится время доставки, и она будет выходить американцам чуть дороже. Но в целом у американской атомной промышленности есть некоторые запасы топлива», – пояснил эксперт ФНЭБ.

Вместе с тем, пока США работают над отказом от российского урана, Москва также решает ряд задач и готовится к возможным ограничениям. «Мы постепенно разворачиваем партнерство в атомной сфере со странами Глобального Юга и Востока. У Росатома огромный портфель заказов, поэтому какие-либо санкции США в отношении импорта российского урана нам нестрашны», – заключил Митрахович.

Ранее стало известно, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов. Это максимальная сумма за все время ведения статистики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистической службы США.

В прошлом году Россия поставила 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны. Россия сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, за год нарастив долю импорта с 26% до 27%.

Второй по экспорту стала Германия, поставки которой выросли на 9% – до 677 млн долларов. На третьем места оказалась Великобритания, увеличившая продажи до 609 млн долларов (на 19%). Также уран в США поставляли Канада, Нидерланды, Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария.

Напомним, в конце 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Действие запрета продлится до конца 2040 года. Однако главный пункт законопроекта в другом: в нем предлагается прописать возможность снять запрет, если других источников поставок не найдется или «ради национальных интересов США». На этом фоне закупки урана взлетели вдвое до максимальных с марта 2023 года 193,2 млн долларов.

В начале января сообщалось, что американские власти планируют выделить 500 млн долларов на поиск и закупку нероссийского высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) с возможностью расширения программы. США намерены заключить новые контракты сроком максимум на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется отказ США от российского ядерного топлива.