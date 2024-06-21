«Лаборатория Касперского» раскритиковала США за «теоретические опасения»

«Лаборатория Касперского» сообщила о предложении Вашингтону устроить проверку ее продуктов третьей стороной

Tекст: Антон Антонов

«Лаборатория Касперского» отметила, что сможет продавать в США лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности, при этом в других государствах ее деятельность «остается стабильной», передает РИА «Новости».

Решение минторга США компания связывает с «геополитической ситуацией и теоретическими опасениями», оно не обусловлено «технической оценкой продуктов». Компания заявила, что власти США «игнорируют заслуги компании», их шаги «будет способствовать развитию киберпреступности».

«Лаборатория Касперского» подчеркнула необходимость «международного сотрудничества экспертов по кибербезопасности». Указывается, что сейчас «оно ограничено». Кроме того, со ссылкой на независимые тесты компания отметила, что «пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями», клиентам «Лаборатории Касперского» придется пережить «серьезные сложности» из-за необходимости «срочно искать замену» проверенным технологиям.

«Лаборатория Касперского» намерена задействовать «доступные юридические меры» для сохранения «текущей деятельности и отношений с партнерами и клиентами». В «Лаборатории Касперского» заверили, что будут защищать мир от киберугроз, а свой бизнес – «от действий, которые направлены на несправедливый ущерб репутации и коммерческим интересам компании».

Напомним, минторг США сообщил, что против «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения, с 20 июля американцам запрещены новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября вступит в силу полный запрет на использование продукции компании.