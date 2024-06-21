Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Ракета ATACMS перехвачена над Геническом
Российская ПВО перехватила ракету ATACMS и сбила украинские беспилотники над Геническом, сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области.
Указывается, что вооруженные силы Украины выпустили ATACMS из РСЗО HIMARS. Кроме того, сообщается, что сбито несколько украинских беспилотников, передает РИА «Новости».
Напомним, губернатор Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска обстрелами пытаются устроить пожары, чтобы уничтожить посевы в Херсонской области.