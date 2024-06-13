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Сальдо рассказал о попытках ВСУ сжечь обстрелами посевы в Херсонской области
ВСУ при помощи артиллерии пытаются спровоцировать пожары на левобережье Днепра, чтобы уничтожить посевы в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он рассказал, что ВСУ обстреливают поля и лесные массивы, чтобы создать пожар, передает ТАСС.
При этом Сальдо заявил, что благодаря пересмотру плана посевов Херсонская область сможет поставлять сельскохозяйственную продукцию в другие регионы России.
Ранее ВСУ с помощью FPV-дронов обстреляли хлебопекарни и водоканал в Алешках Херсонской области.