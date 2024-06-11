В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
ВСУ нанесли удар по пекарне и водоканалу в Алешках Херсонской области
Сальдо: ВСУ нанесли удар из FPV-дронов по пекарне и водоканалу в Алешках Херсонской области
ВСУ с помощью FPV-дронов обстреляли хлебопекарни и водоканал в Алешках Херсонской области, жертв нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что из-за удара ВСУ сильные повреждения получили как здания, так и несколько гражданских машин.
По словам губернатора, прилеты были не случайными, поскольку обстрел велся FPV-дронами: жителей Алешек хотели оставить без воды и хлеба.
Ранее при ударе ВСУ по селу Садовое в Херсонской области погибли 22 человека.