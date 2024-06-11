ВСУ нанесли удар по пекарне и водоканалу в Алешках Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли удар из FPV-дронов по пекарне и водоканалу в Алешках Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что из-за удара ВСУ сильные повреждения получили как здания, так и несколько гражданских машин.

По словам губернатора, прилеты были не случайными, поскольку обстрел велся FPV-дронами: жителей Алешек хотели оставить без воды и хлеба.

Ранее при ударе ВСУ по селу Садовое в Херсонской области погибли 22 человека.