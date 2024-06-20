Умер актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд

Tекст: Дарья Григоренко

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Причина смерти актера не уточняется. Кифер Сазерленд назвал отца «одним из самых важных актеров в истории кинематографа».

Дональд Сазерленд родился в 1935 году в Канаде. За свою карьеру он снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Наиболее известные роли Сазерленда – президент Сноу в «Голодных играх», сержант Гардинер в «Военно-полевом госпитале» и доктор Клут в одноименном фильме.

Сазерленд был дважды номинирован на премию «Золотой глобус» и четырежды – на премию BAFTA. В 2003 году он получил «Золотой глобус» за роль в сериале «24», а в 2018 году – почетный «Оскар» за вклад в киноискусство.