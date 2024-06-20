На участие в III международном потоке программы «Женщина-лидер» подано более 2 тыс. заявок из 51 страны

Участницам предстоит за короткое время не только изучить инструменты лидерства и познакомиться с опытом ведущих бизнес-спикеров, но и продемонстрировать полученные навыки в деловой и профессиональной среде, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Многие выпускницы программы включаются в проектную деятельность Совета евразийского женского форума. В деловом «портфеле» уже 30 масштабных проектов. Деятельность женщин направлена на сохранение здоровья людей и профилактику болезней, на продвижение климатических инициатив, развитие благотворительности и предпринимательства. В условиях укрепления технологического суверенитета нашей страны особое внимание уделяется участию женщин в развитии промышленности, в том числе в высокотехнологичных отраслях», – рассказала Член Комитета Совета Федерации по международным делам Анна Отке.

На протяжении программы участницы в командах будут разрабатывать социальные проекты, целью которых является решение социально-экономических задач России. Каждая команда самостоятельно определяет социальную инициативу и масштаб реализации социального проекта, который будет служить России и ее гражданам, как на территории страны, так и за рубежом. В новом потоке также примут участие женщины-ректоры вузов.

«Наставничество выдающихся женщин – уникальная возможность для участниц получить опыт и поддержку на жизненном пути! Минобрнауки выступает партнером программы. В системе образования работает много талантливых женщин-руководителей, в том числе в ректорском корпусе, которые готовы сделать еще больше на благо нашей страны. Конкурсный отбор был достаточно серьезный, очень много желающих на 175 мест. И это еще больше подчеркивает значимость и востребованность проекта и того международного сообщества, которое уже сформировалось вокруг программы. Сообщества, которое мягкой силой усиливает мосты дружбы между народами», – сказала заместитель Минобрнауки Ольга Петрова.

Заявочная кампания на участие в III Международном потоке проводилась с 22 апреля по 26 мая 2024 года. Подать заявку могли граждане России и иностранных государств, проживающие как за рубежом, так и на территории нашей страны, в возрасте от 25 лет, с непрерывным опытом управленческой работы от двух лет, заинтересованные в развитии собственного лидерского потенциала и в создании реального социального проекта, направленного на решение социально-значимых задач страны.

Среди участниц, зачисленных на программу, есть предпринимательницы, руководители общественных и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, а также проектов Евразийского Женского Форума, многие из которых ранее участвовали в конкурсах и проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», в том числе в конкурсе «Лидеры России». С 2022 года партнером проекта выступает Россотрудничество.

Продолжительность III Международного потока составит четыре месяца, обучение пройдет с середины июня до середины октября 2024 года.

«Программа состоит из четырех основных модулей. Участницы знакомятся с лучшими теориями и практиками развития лидерства, формирования эффективных команд и сообществ, социального проектирования и управления проектами. В этом году мы изменили критерии отбора участниц. И теперь все девушки так или иначе имеют отношение к международной повестке или к проектам, которые развивают нашу страну из-за рубежа. Поддерживать участниц будет сработанная команда кураторов, которые себя уже зарекомендовали, как высококвалифицированные специалисты. Будет усилен блок, который посвящен персональному лидерству», – рассказала проректор по реализации специальных программ Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», член совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина.

Ключевая цель программы – создание пространства для развития успешных женщин, способных, объединяясь, вместе участвовать в решении приоритетных социально-экономических задач страны. С 2020 года проведено 7 потоков программы: 2 федеральных, 2 международных, 3 региональных, а также проект «Профессия/Призвание – Женщина».



Региональные потоки реализованы в Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Более 1000 выпускниц успешно завершили программу. Количество стран: 31 страна, включая Россию. Охвачено регионов РФ: 78. Выпускницами программы «Женщина-лидер» запущено: 169 социальных проектов с охватом более 50 тыс. благополучателей.



