Адвокат опроверг связь увольнения экс-замминистра Иванова из Минобороны с уголовным делом

Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.3 комментария
Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.3 комментария
Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.5 комментариев
Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.
ВС России нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Целями стали объекты украинской энергетики, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что цели удара достигнуты, поражены все назначенные объекты.
Напомним, ВСУ нанесли удар дронами по Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, загорелись два резервуара.
Также на нефтебазе в Адыгее начался пожар после атаки украинского беспилотника.
Mash: Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался от осложнения на фоне онкологии
Егора Зайцева госпитализировали в начале июня в реанимацию в тяжелом состоянии, у него отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости. Все эти дни он находился в палате интенсивной терапии, а за три дня до смерти его подключили к ИВЛ, он скончался в больнице, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет.
Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.
Заявление было сделано на фоне заключения между Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС.
Южная Корея ранее не поставляла оружие Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью, а также военными предметами нелетального характера.
Ранее официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что правительство выражает сожаление по поводу возможного военно-технического сотрудничества России и КНДР.
Handelsblatt: Шольц хотел заключить тайную сделку с США по защите «Северного потока – 2» от санкций
Как пишет Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальные документы правительства ФРГ, Шольц «не только одобрял проект, но и годами активно вступался за него» и «посредством сомнительной сделки пытался удержать США от санкций в отношении газопровода», передает Lenta.Ru.
Отмечается, что Шольц многократно воздействовал на администрацию США при президенте Дональде Трампе, «прежде всего на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, поскольку тот отвечал за санкции».
Издание уточнило, что летом 2020 года Шольц направил Трампу письмо с предложением инвестировать 1 млрд евро из бюджета ФРГ в строительство терминалов по приему сжиженного природного газа на севере Германии. В сообщении говорится, что «условием для этого было снятие санкций против газопровода».
По информации издания, администрация Трампа решительно отклонила предложение, назвав его «чушью». В статье также говорится о том, что активно за реализацию проекта ратовали также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Швезиг.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, знала подробности планов России по запуску газопровода «Северный поток – 2» и продвигала его строительство.
Кроме того, немецкие СМИ писали, что Ангела Меркель и Олаф Шольц целенаправленно поддерживали строительство газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря и защищали его от критики как внутри страны, так и за рубежом.
Экс-ведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск
В базе МВД России статья, по которой разыскивают Курбангалееву, не уточняется, в правоохранительных органах сообщили, что бывшую ведущую разыскивают за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, передает ТАСС.
Курбангалеева работала в телевизионной компании «Татарстан» с 1998 по 2007 год, позже работала на телеканале «Россия». В настоящее время она проживает и работает в Праге, а также ведет собственный канал на YouTube.
Ранее Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) в перечень террористов и экстремистов, она объявлена в розыск.
Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет
В сообщении говорится, что Зайцев-младший умер «после продолжительной болезни». Его друг Вадим Хусаинов сообщил, что у Зайцева было онкологическое заболевание, передает РИА «Новости».
Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.
ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР
Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.
В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.
Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.
Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.
Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.
Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.
Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.
«Робин Данниган пересекла «красные линии» и выступила с крайне оскорбительными для народа Грузии заявлениями, которые наносят удар по суверенитету и независимости Грузии, – отмечается в заявлении. – Это было ожидаемо с учетом проводимой нынешней администрацией США неадекватной, унизительной, оскорбительной политикой по отношению к Грузии».
«Сила народа» отметила, что требования Америки к Грузии не углублять экономические связи с Китаем противоречат динамике развития торгово-экономических связей с Пекином со стороны Вашингтона и Брюсселя.
Также «Сила народа» назвала «иллюзией» и «насмешкой над народом Грузии» регулярные напоминая со стороны США о выделенных Грузии за последние тридцать лет 6 млрд долларах помощи.
«Во-первых, в реальности речь идет о примерно четырех миллиардах, а во-вторых, большая часть этой суммы потрачена на основанные Америкой же неправительственные организации и непрерывную поддержку со стороны США (саакашвилевского) «Единого национального движения», – сказано в заявлении.
В парламентском движении считают, что Америка настроена сорвать проект строительства порта в Анаклии.
Ранее Данниган заявила, что компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.
В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» она назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».
Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.
«Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.
По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.
По его словам, эта порода для жителей КНДР является спутником жизни, она стала «одним из государственных символов КНДР», ее национальной собакой, передает ТАСС.
Чо Иль Ген добавил, что туловище собаки пхунсан небольшое, но она очень умная, проворная и настойчивая, собака одним махом налетает на противника и вгрызается в горло. Собаки пхунсан известны как «охотники на тигров» и легко справляются даже с большим и хищным зверем.
Ранее президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.
Столтенберг заявил о завершении полномочий генсека НАТО к октябрю
Столтенберг сообщил, что НАТО «очень близко к избранию» его преемника. Он отметил, что занимать должность генсека альянса в такие «сложные времена» – «это привилегия», но «все должно заканчиваться», передает РИА «Новости».
Напомним, полномочия Столтенберга должны были завершиться еще в 2022 году, но страны НАТО дважды продлевали его мандат. Сообщается, что и. о. премьер-министра Нидерландов Рютте сменит Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса.
Марочко: ВСУ не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском
По его словам, стало известно, что указанное в боевом распоряжении количество сил и средств ВСУ не соответствует оперативной обстановке, а для успешного выполнения задач нужно увеличить вдвое их количество, передает РИА «Новости».
Марочко уточнил, что такие доклады фиксируются и от других военных, пытающихся замедлить продвижение ВС России на этом участке. По оценке российских специалистов, все неудачи противника на этом участке связаны с низкими морально-волевыми качествами военнослужащих ВСУ.
Ранее российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом.
Акт вандализма совершили на Аскольдовой могиле в центре города, на могилах разбили лампадки, сломали таблички с именами военных, разорвали и разрисовали флаги, передает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
В числе оскверненных могил также есть могила Павла Петриченко.
Washington Post: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине
Издание подчеркивает, что встреча Зеленского и Блинкена была напряженной, украинский политик выразил признательность за военную помощь США, однако был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».
Ранее The New York Times писала, что власти Украины ограничивают свободу слова и оказывают давление на журналистов, когда те освещают темы, которые, по их мнению, могут навредить нацбезопасности страны.
Сербия пригрозила сняться с ЧЕ по футболу при отказе УЕФА наказать Албанию
Требование СФС вызвано инцидентом, произошедшим на матче второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2). Во время игры болельщики обеих команд скандировали кричалку «Ubij Srbina» («убей серба»).
Шурбатович назвал произошедшее на матче возмутительным. По его словам, Сербский футбольный союз потребует от УЕФА самых жестких санкций ценой отказа от участия в чемпионате Европы. «Это действительно скандально, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось», – отметил он, передает ТАСС со ссылкой на Sport Klub.
Ранее УЕФА уже штрафовал федерации футбола Албании и Сербии за поведение фанатов на других матчах турнира. СФС требует от УЕФА самых суровых мер вплоть до дисквалификации сборных Албании и Хорватии. В противном случае Сербия готова бойкотировать чемпионат.
Следующий матч сборная Сербии проведет 20 июня против команды Словении. Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля.
В понедельник в Сети появилось видео, как болельщики сборной Сербии по футболу скандировали имя президента России Владимира Путина перед игрой чемпионата Европы против команды Англии, которая состоялась 16 июня.