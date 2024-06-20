Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.3 комментария
Госдеп анонсировал поездку во Вьетнам помощника госсекретаря США
Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк отправится во Вьетнам 21-22 июня, там он встретится с руководством страны, сообщила пресс-служба Госдепартамента.
Ожидается, что Критенбринк проведет переговоры с «представителями правительства Вьетнама», чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона реализации двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничеству с Вьетнамом в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, передает ТАСС.
В Госдепе добавили, что дипломат также подтвердит поддержку со стороны США сильного, независимого, устойчивого и процветающего Вьетнама. В рамках визита будет поднят вопрос о подготовке к министерским встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут во Вьентьяне (Лаос) в следующем месяце.
Напомним, Вьетнам посетил президент Владимир Путин, в рамках его визита стороны подписали более десяти документов о стратегическом партнерстве.