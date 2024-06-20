Роспотребнадзор изъял почти 200 тонн опасной продукции с ботулотоксином

Роспотребнадзором во взаимодействии с органами МВД опрошено более 2 тыс. чел. выявлены лица с симптомами заболевания. К работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Задействованы все лабораторные мощности ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в регионах, сообщила пресс-служба ведомства в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, специалистами было отобрано почти 700 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 3 тыс. исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин.

«Работает единая горячая линия Роспотребнадзора по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления, телефон единой горячей линии: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», – добавили в ведомстве.

Ранее в Москве уничтожили около 20 тонн продукции, которая может вызывать ботулизм.