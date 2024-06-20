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    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Америка продолжает кормить своих демонов

    Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

    3 комментария
    Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    4 комментария
    20 июня 2024, 13:57 • Новости дня

    В Москве из-за опасности ботулизма сожгли 20 тонн продуктов

    Роспотребнадзор: В Москве из-за опасности ботулизма сожгли 20 тонн продуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Около 20 тонн продукции, которая может вызывать ботулизм, уничтожено на мусоросжигательном заводе в Москве, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что продукты, которые могут вызвать ботулизм, были изъяты из оборота и оперативно обезврежены на мусоросжигательном заводе.

    Уточняется, что сотрудники Роспотребнадзора осуществляют контроль загрузки опасной продукции в спецтранспорт в логистических центрах и на складах до места ее обезвреживания.

    Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в Москве изъял 60 тонн потенциально зараженных ботулизмом продуктов.

    В Москве более 120 человек обратились за медпомощью с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Также следователи задержали трех человек из числа руководства коммерческих структур по делу о массовом отравлении людей.

    18 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    После массового отравления в Москве задержан глава «Кухни на районе»
    После массового отравления в Москве задержан глава «Кухни на районе»
    @ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Среди задержанных по делу о массовом отравлении людей в Москве есть генеральный директор компании «Кухня на районе», сообщили в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС сообщил, что с гендиректором компании «Кухня на районе» («Локалкитчен») проводятся следственные действия.

    Ранее СК сообщил, что в Москве задержаны три человека из числа руководителей коммерческих организаций по делу о массовом отравлении людей.

    Напомним, число обратившихся за медпомощью с симптомами ботулизма в Москве превысило 120 человек.

    Роспотребнадзор остановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт» после отравления в столице.

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    19 июня 2024, 20:23 • Новости дня
    В Москве изъяли 60 тонн потенциально зараженных ботулизмом продуктов

    Роспотребнадзор в Москве изъял 60 тонн потенциально зараженных ботулизмом продуктов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице изъято более 60 тонн продукции, которая может вызывать ботулизм, заявили в московском управлении Роспотребнадзора.

    В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию, указало ведомство на своем сайте.

    Изъято более 60 тонн пищевой продукции и продуктов, используемых для ее приготовления.

    Ранее ведомство отмечало, что причиной массового отравления ботулизмом в столице, Подмосковье, Нижегородской областях и Татарстане стала фасоль, используемая в салатах «Лобио».

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    19 июня 2024, 18:59 • Новости дня
    Суд арестовал потушившего свечи в храме и напавшего на прихожанку мигранта
    Суд арестовал потушившего свечи в храме и напавшего на прихожанку мигранта
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключен гражданин Таджикистана, демонстративно потушивший свечи в храме Феодора Ушакова в Москве, а также напавший на прихожанку, заявили в ГСУ СК по городу.

    Подозреваемому 20 лет, Зюзинский суд отправил его под арест до 18 августа, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее в ГСУ СК поясняли, что нападавший 18 июня потушил свечи в помещении церкви и применил насилие в отношении прихожанки храма, он сделал это «с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих».

    Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал поступок молодого человека кощунством.

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    17 июня 2024, 14:42 • Новости дня
    СК передал дело об отравлении в Москве отделу по расследованию особо важных дел

    СК перевел дело об отравлении в Москве в отдел по расследованию особо важных дел

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расследование дела о массовом отравлении людей в столице отправлено в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Создана следственно-оперативная группа, дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в городе свыше 120 человек обращались за медицинской помощью с симптомами ботулизма. Из них 55 находятся в тяжелом состоянии, а 30 человек – в реанимации.

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    20 июня 2024, 09:26 • Новости дня
    Ливневые «заряды» начались в Москве и Подмосковье

    ТАСС: Ливневые «заряды» начались в Москве и Подмосковье

    Ливневые «заряды» начались в Москве и Подмосковье
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Интенсивные дожди начались в разных районах Москвы и городах Московской области, осадки носят локальный характер.

    Ливень обрушился на Чертаново и Раменки, сильный дождь идет в районе улицы Мосфильмовская, станций метро «Тургеневская», «Третьяковская» и «Теплый стан», железнодорожной платформы «Серп и Молот» и у стадиона «Лужники», в Химках и Жуковском, передает ТАСС.

    Отмечается, что осадки носят локальный характер, речи о стихии пока нет.

    Так, в районе Казанского вокзала мегаполиса на смену дождю приходит прояснение, в Солнцево – небольшие осадки, морось.

    Ранее синоптики Гидрометцентра повысили уровень погодной опасности в Москве со среднего желтого до предпоследнего оранжевого.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве с 03.00 до 22.00 местами по городу ожидаются грозы, сильный ливень, град и шквалистый ветер.

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    18 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    В массовой аварии с грузовиком в Москве столкнулись 18 машин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На востоке столицы произошло массовое ДТП, повреждения получили 18 транспортных средств, сообщили в госавтоинспекции города.

    Механические повреждения получили 18 автомобилей, движение автотранспорта уже восстановили, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Авария произошла на улице Дмитриевского, водитель грузовика MAN столкнулся с 16 машинами, никто не пострадал. Движение перекрывали на двух полосах из трех.

    В марте в Московской области на 28-м километре автодороги М2 «Крым» в области произошло массовое ДТП с участием восьми машин.

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    19 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Собянин предупредил москвичей о смерчах в четверг

    Собянин предупредил о формировании смерчей в московском регионе

    Собянин предупредил москвичей о смерчах в четверг
    @ Peter Kirschner/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В четверг, 20 июня, в Москве с 03.00 до 22.00 местами по городу ожидаются грозы, сильный ливень, град и шквалистый ветер, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Порывы ветра достигнут 18–23 метров в секунду, а с 12.00 до 17.00 «есть вероятность формирования смерчей», говорится в Telegram-канале мэра.

    Он попросил горожан быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице.

    Ранее в нескольких столичных районах прошли сильные дожди.

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    17 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Москвичей предупредили о сильнейшем ливне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отдельных столичных районах 17 июня ожидаются сильные дожди, интенсивность может достичь 80 мм осадков в час, сообщил главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

    Потоки дождя с интенсивностью 20–50 мм осадков в час ожидаются в разных районах Москвы, в отдельных участках интенсивность прогнозируется на уровне 50–80 мм осадков в час, сообщила Позднякова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, скорость движения зоны осадков составит 30–50 км/ч.

    На прошлой неделе в Москве из-за ливня подтопило девять участков улиц.

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    17 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Более половины месячной нормы осадков выпало за три часа на западе Москвы

    До 59% месячной нормы осадков выпало за три часа на западе и юго-западе Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    На западе и юго-западе Москвы в понедельник были самые интенсивные осадки, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

    На западе и юго-западе Москвы за последние три часа выпало до 59% месячной нормы осадков – 41,2 и 45,6 мм дождя соответственно. Синоптик отметила, что зона ливней и гроз покидает Московскую область, сообщает РИА «Новости».

    Синоптик добавила, что в северо-восточной половине столицы дождь лишь освежил воздух.

    Ранее Позднякова сообщала, что в отдельных столичных районах 17 июня ожидаются сильные дожди, интенсивность может достичь 80 мм осадков в час.

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    17 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Стоимость поездки на такси в Москве резко выросла из-за ливня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цена поездки на такси в столице подскочила в несколько раз из-за обрушившейся непогоды в понедельник вечером.

    Приложение «Яндекс такси» указывает, что в городе заказов стало в разы больше из-за плохой погоды, передает ТАСС. Отмечается, что цена на поездку увеличилась в два с половиной – три раза.

    В «Ситимобиле» также отмечается, что спрос выше обычного, цены повышены «для привлечения большего числа водителей» и обеспечения высокой скорости подачи автомобилей.

    Ранее в понедельник главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что в отдельных столичных районах 17 июня ожидаются сильные дожди, интенсивность может достичь 80 мм осадков в час.

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    18 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке

    Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке и был задержан полицией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обнаженный мужчина устроил заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста, он отказывался вылезать из воды, сообщил информированный источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», обнаженный мужчина плавал по Москве-реке в районе Крымского моста во вторник утром и при этом категорически отказывался вылезать из воды.

    В московском главке МВД уточнили, что мужчину доставили в отдел полиции.

    Ранее американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали и лишили победы в соревнованиях из-за чересчур оголенных ягодиц.

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    20 июня 2024, 12:19 • Новости дня
    Арестованы подозреваемые в убийстве бизнесмена из Москвы в Калужской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В лесном массиве Калужской области обнаружено тело исчезнувшего столичного предпринимателя, на его теле есть огнестрельная рана, задержаны подозреваемые, сообщили в следственном управлении СК по региону.

    Жительница Москвы сообщила о пропаже бывшего супруга в конце мая, следователи установили, что мужчина вел бизнес в финансовой сфере. Он уехал из города 28 мая на встречу со знакомыми в Калужскую область, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Через некоторое время он перестал выходить на связь. Тело пропавшего нашли в лесу, в Жиздринском районе Калужской области на съезде с трассы М-3, на теле было огнестрельное ранение.

    Подозреваемых смогли вычислить совместными усилиями правоохранителей Калужской, Ярославской областей и Москвы. Двух фигурантов задержали в Москве и в Ярославле.

    Суд арестовал обоих подозреваемых. Мотив убийства не сообщается.

    Отмечается, что убитый и подозреваемые имеют судимости.

    Отмечается, что судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СУ СК не уточняют мотив убийства.

    Ранее в Москве осудили бывшего члена Коптевской ОПГ Сергея Замараева, известного как Мэлс. Суд установил, что он совершил убийство по приказу Сергея Зимина.

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    20 июня 2024, 14:15 • Новости дня
    В Москве из-за непогоды резко взлетели цены на такси

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за плохой погоды стоимость поездки на такси в Москве днем в четверг увеличилась в два – два с половиной раза.

    В приложении «Яндекс такси» сообщается о повышенном спросе, при этом машин в разы меньше, чем заказов, передает ТАСС. Отмечается, что обычно в это время стоимость поездки ниже.

    В пресс-службе компании сообщили, что повышающий коэффициент введен на время, чтобы привлечь на линию дополнительных водителей для нормализации цен.

    О повышенном спросе сообщается также в приложении «Ситимобил». Сервис тоже увеличил цены на поездки для привлечения водителей.

    Вместе с тем власти Москвы рекомендуют горожанам не выходить на улицу в непогоду. «В отдельных районах города идет сильный ливень. Фиксируются мощные порывы ветра. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», – говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

    Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о сильных ливнях с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с. Синоптики не исключили образование смерчей.

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    20 июня 2024, 14:08 • Новости дня
    Городские службы Москвы начали работать в усиленном режиме из-за непогоды

    Жителей столицы в четверг ожидают сильный дождь, порывы ветра скоростью до 18-23 метров в секунду, городские службы начали работать в усиленном режиме, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

    В отдельных районах города ожидается выпадение до 20 мм осадков за час, гроза, приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

    С 12.00 до 17.00 возможно формирование смерчей, все городские службы перевели на усиленный режим работы, круглосуточно дежурят ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал.

    Приняты меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

    Также коммунальщики защитили от порывов ветра сооружения жилого и нежилого фонда, объекты транспорта и торговли. Электросетевым организациям приказано подготовить аварийные источники питания.

    На улицах дежурят бригады и техники ГУП «Мосводосток», также дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний.

    Граждан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать у них автомобили.

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    20 июня 2024, 14:33 • Новости дня
    В Москве лист металла сорвался и ударил по трамваю, есть раненые

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице ветер сорвал металлический лист, который ударился о трамвай, пострадали два человека, сообщили в департаменте транспорта города.

    Сильный порыв ветра сорвал металлический лист, который врезался в вагон трамвая на Енисейской улице, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

    Легкие травмы получили два пассажира, им оказали помощь на месте. Сейчас все пассажиры в безопасности.

    Напомним, власти Москвы порекомендовали горожанам не выходить на улицу в непогоду. Из-за плохой погоды стоимость поездки на такси в столице увеличилась в два – два с половиной раза.

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