Роспотребнадзор: В Москве из-за опасности ботулизма сожгли 20 тонн продуктов

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что продукты, которые могут вызвать ботулизм, были изъяты из оборота и оперативно обезврежены на мусоросжигательном заводе.

Уточняется, что сотрудники Роспотребнадзора осуществляют контроль загрузки опасной продукции в спецтранспорт в логистических центрах и на складах до места ее обезвреживания.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в Москве изъял 60 тонн потенциально зараженных ботулизмом продуктов.

В Москве более 120 человек обратились за медпомощью с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Также следователи задержали трех человек из числа руководства коммерческих структур по делу о массовом отравлении людей.