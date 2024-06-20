Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
В Москве из-за опасности ботулизма сожгли 20 тонн продуктов
Роспотребнадзор: В Москве из-за опасности ботулизма сожгли 20 тонн продуктов
Около 20 тонн продукции, которая может вызывать ботулизм, уничтожено на мусоросжигательном заводе в Москве, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что продукты, которые могут вызвать ботулизм, были изъяты из оборота и оперативно обезврежены на мусоросжигательном заводе.
Уточняется, что сотрудники Роспотребнадзора осуществляют контроль загрузки опасной продукции в спецтранспорт в логистических центрах и на складах до места ее обезвреживания.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в Москве изъял 60 тонн потенциально зараженных ботулизмом продуктов.
В Москве более 120 человек обратились за медпомощью с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Также следователи задержали трех человек из числа руководства коммерческих структур по делу о массовом отравлении людей.