Путин: Государство должно бороться за исторические корни для сохранения идентичности

Tекст: Валерия Городецкая

«Борьба за свои исторические корни, за свои традиционные ценности является чрезвычайно важной для любого государства, для любой страны и для любого народа, который хочет сохраниться как таковой и сохранить свою идентичность», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

Мужество, стойкость, героизм народа Вьетнама в борьбе за свою независимость всегда вызывали искреннее уважение в России, подчеркнул Путин. Вьетнамцы с честью преодолели сложнейшие испытания и защитили независимость и свободу своего отечества, свою культуру и историю, добавил он.

«Мы гордимся, что в ваших славных героических победах есть и наш вклад, вклад Советского Союза, который очень много сделал для восстановления Вьетнама, для развития его экономического и оборонного потенциала, для решения острых социальных задач, для подготовки высококвалифицированных кадров на самых разных специальностях», – отметил Путин.

Обращаясь к присутствующим на встрече, президент отметил, что все они изучали русский язык, благодаря этому им известно о происходящем в России, о ее развитии и политике, что очень ценно.

«Вы в силу знания русского языка в курсе того, что сейчас происходит в России, как динамично развивается наша страна, наша экономика, наука, общество в целом, знакомы с нашей независимой политикой на внешней арене. И мы, безусловно, это очень ценим. Для нас это, безусловно, важно еще и потому, что многие из вас работают на ответственных постах в органах государственной власти, научных, общественно-политических организациях Вьетнама и преуспели в бизнесе», – сказал он.

Накануне Путин прибыл с госвизитом во Вьетнам.