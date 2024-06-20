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Путин: Государство должно бороться за исторические корни для сохранения идентичности
Сохранение исторических корней крайне важно для государства, желающего сберечь свою идентичность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов в рамках визита во Вьетнам.
«Борьба за свои исторические корни, за свои традиционные ценности является чрезвычайно важной для любого государства, для любой страны и для любого народа, который хочет сохраниться как таковой и сохранить свою идентичность», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».
Мужество, стойкость, героизм народа Вьетнама в борьбе за свою независимость всегда вызывали искреннее уважение в России, подчеркнул Путин. Вьетнамцы с честью преодолели сложнейшие испытания и защитили независимость и свободу своего отечества, свою культуру и историю, добавил он.
«Мы гордимся, что в ваших славных героических победах есть и наш вклад, вклад Советского Союза, который очень много сделал для восстановления Вьетнама, для развития его экономического и оборонного потенциала, для решения острых социальных задач, для подготовки высококвалифицированных кадров на самых разных специальностях», – отметил Путин.
Обращаясь к присутствующим на встрече, президент отметил, что все они изучали русский язык, благодаря этому им известно о происходящем в России, о ее развитии и политике, что очень ценно.
«Вы в силу знания русского языка в курсе того, что сейчас происходит в России, как динамично развивается наша страна, наша экономика, наука, общество в целом, знакомы с нашей независимой политикой на внешней арене. И мы, безусловно, это очень ценим. Для нас это, безусловно, важно еще и потому, что многие из вас работают на ответственных постах в органах государственной власти, научных, общественно-политических организациях Вьетнама и преуспели в бизнесе», – сказал он.
Накануне Путин прибыл с госвизитом во Вьетнам.