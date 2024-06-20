Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Сеул выразил сожаление из-за решения России и КНДР укрепить ВТС
Власти Южной Кореи выразили сожаление из-за решения России и КНДР укрепить военно-техническое сотрудничество
Правительство Республики Корея выразило сожаление по поводу того, что Россия и КНДР упомянули возможность военно-технического сотрудничества во время саммита в Пхеньяне, сообщил официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок.
По его словам, несмотря на это, Москва и Сеул продолжат взаимодействие по вопросам, связанным с Корейским полуостровом, передает ТАСС.
«Мы сожалеем о том, что Россия и Северная Корея заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, включая наши. В этом договоре они открыто упомянули военно-техническое сотрудничество, что является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», – цитирует Ренхап дипломата.
Лим Су Сок также отметил, что руководство Южной Кореи проанализирует содержание документа и после этого обнародует свою позицию. Он подчеркнул, что Сеул намерен решительно реагировать на любые угрозы собственной безопасности вместе с международным сообществом.
Как сообщалось ранее, по итогам переговоров в Пхеньяне президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР в связи с подписанным договором о стратегическом взаимодействии.