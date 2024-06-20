Сеул выразил сожаление из-за решения России и КНДР укрепить ВТС

Власти Южной Кореи выразили сожаление из-за решения России и КНДР укрепить военно-техническое сотрудничество

Tекст: Максим Попов

По его словам, несмотря на это, Москва и Сеул продолжат взаимодействие по вопросам, связанным с Корейским полуостровом, передает ТАСС.

«Мы сожалеем о том, что Россия и Северная Корея заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, включая наши. В этом договоре они открыто упомянули военно-техническое сотрудничество, что является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», – цитирует Ренхап дипломата.

Лим Су Сок также отметил, что руководство Южной Кореи проанализирует содержание документа и после этого обнародует свою позицию. Он подчеркнул, что Сеул намерен решительно реагировать на любые угрозы собственной безопасности вместе с международным сообществом.



Как сообщалось ранее, по итогам переговоров в Пхеньяне президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР в связи с подписанным договором о стратегическом взаимодействии.





