Путин отметил большое значение диалога с участниками АСЕАН

Путин отметил большое значение развития диалога с участниками АСЕАН

Tекст: Вера Басилая

«Мы координируем наши действия и на международной арене. Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которой является Вьетнам», – цитирует ТАСС Путина.

Президент отметил, что Россия в следующем году отметит 75-летие установления дипотношений и 50-летие освобождения юга Вьетнама.

«Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом неизменно входит в число наших приоритетов. В эти дни отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений. Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций», – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что совсем недавно То Лам посетил Россию еще будучи министром общественной безопасности, добавив, что торгово-экономические связи развиваются поступательно.

«В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон. Росту товарооборота, безусловно, способствует и реализация соглашения 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом», – заявил президент России.

Напомним, Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где проведет переговоры с руководством страны.