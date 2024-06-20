Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.4 комментария
Цены на нефть стабилизировались
Мировые цены на нефть остались стабильны в отсутствие драйверов рынка
Мировые цены на нефть остались стабильны в отсутствие факторов снижения и роста.
Цена августовских фьючерсов на марки Brent по состоянию на 7.28 растет на 0,11%, до 85,16 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,1%, до 80,56 доллара, передает РИА «Новости».
Bloomberg отмечает, что в отсутствие драйверов рынка в последнее время фьючерсы следовали за рынками акций, которые сбавили обороты. Вялая торговля нефтью поспособствовала тому, что волатильность для Brent достигла шестилетнего минимума.
Позднее в четверг эксперты ждут публикации официальных данных о запасах нефти Управлением энергетической информации (EIA) Минэнерго США.