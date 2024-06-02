Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
У Владимира Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью, заявил американский профессор Джон Миршаймер.
Зеленский «больше не легитимен», жители Украины недовольны тем, «как идут боевые действия», этот политик оказался в беде, сказал Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».
Также профессор отметил, что не знает, кто может быть потенциальным кандидатом на его замену внутри политического истеблишмента в Киеве.
В широких слоях населения мало энтузиазма по поводу конфликта, поскольку молодых людей и пожилых мужчин ловят и отправляют в ВСУ.
У России, по мнению эксперта, есть преимущество в военной ситуации, и оно растет с каждой неделей. Он отметил, что его не удивит, если летом или осенью 2024 года ВСУ развалятся.
Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон все еще считает Зеленского легитимным.