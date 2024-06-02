  • Новость часаРостехнадзор: При пожаре на НПЗ в Ухте погибли два человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    В ДНР объяснили значение освобождения Уманского
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    Названа сумма, которую Италия потеряла из-за антироссийских санкций
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни
    Чибис показал на теле место удара ножом
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Гибель президента Ирана повлияла на отношения США и Индии

    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    29 комментариев
    2 июня 2024, 20:43 • Новости дня

    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Владимира Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью, заявил американский профессор Джон Миршаймер.

    Зеленский «больше не легитимен», жители Украины недовольны тем, «как идут боевые действия», этот политик оказался в беде, сказал Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Также профессор отметил, что не знает, кто может быть потенциальным кандидатом на его замену внутри политического истеблишмента в Киеве.

    В широких слоях населения мало энтузиазма по поводу конфликта, поскольку молодых людей и пожилых мужчин ловят и отправляют в ВСУ.

    У России, по мнению эксперта, есть преимущество в военной ситуации, и оно растет с каждой неделей. Он отметил, что его не удивит, если летом или осенью 2024 года ВСУ развалятся.

    Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон все еще считает Зеленского легитимным.

    1 июня 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами

    Военкор Поддубный: Обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS нашли в Белгороде

    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    По его словам, расчеты ПВО ВС России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, судя по обломкам, найденным на земле, стреляли РСЗО M142 HIMARS, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал военкора.

    Поддубный отметил, что применение этого типа вооружения невозможно без западных военных, «самодеятельность» киевского режима исключена. Военкор считает, что сам факт попытки удара говорит о новом витке эскалации, на которую пошел Вашингтон, что говорит о прямом участии НАТО в войне против России.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучало более 20 взрывов.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

    Коментарии (66)
    1 июня 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России

    Снять часть ограничений на удары ВСУ по России американским оружием Байдена убедили Блинкен и Салливан

    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Госдепа Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена снять часть ограничений на удары Украины по России американским оружием, сообщили источники.

    Салливан заявил в Овальном кабинете, что у Киева должна быть возможность применять американское оружие против российских сил в районе Харькова «специально для противоогневых целей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Разговор произошел 15 мая, уже после того, как соответствующие просьбы озвучила делегация украинских парламентариев, посетивших Вашингтон.

    В результате Байден дал согласие и поручил Салливану и Пентагону проработать данный вопрос. Тем временем Блинкен посетил Киев, а затем 17 мая заявил Байдену, что «Россия воспользовалась президентским запретом». Это убедило президента США, что снятие части граничений – «правильный шаг», пишет издание.

    Указывается, что США опасаются потери Киевом Харькова и других важных территорий на востоке Украины.

    Глава Пентагона Ллойд Остин также начал обсуждать со своей командой «военную пользу» снятия ограничений на атаки по российским объектам.

    Сообщается, что 13 мая украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеопереговоров официально потребовал от Салливана, Остина и главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна «снять ограничения», те обещали «дать Байдену официальную рекомендацию».

    Напомним, Госдеп сообщил, что Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Коментарии (20)
    2 июня 2024, 16:40 • Новости дня
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Замглавы Минфина США Адейемо: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада намерены препятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса, они хотят «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

    Назначение «экономиста» Андрея Белоусова на пост министра обороны России указывает на то, что экономика страны сфокусирована «на производство военного оборудования», заявил Адейемо в статье для Financial Times, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало следствием действий США и их союзников по усилению контроля за санкциями и экспортом для причинения ущерба российскому ВПК.

    США и Европа планируют «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», ограничивая возможности России по импорту компонентов для боеприпасов, ракет и бронетехники.

    Вашингтон хочет, чтобы «чувствительные товары двойного назначения», включая станки и микроэлектронику, не попадали в Россию.

    Это может снизить прибыль предприятий, имевших давние отношения с Россией, но «амбиции российской армии, поддержанной мобилизованной экономикой, будут только расти».

    «Набравшаяся смелости Россия обойдется нашим компаниям, а также американской и мировой экономике дороже, нежели принятие мер [против РФ] сегодня», – сказал замминистра.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Пекина, если тот «не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения».

    Коментарии (56)
    1 июня 2024, 17:04 • Новости дня
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласно сообщениям главы подконтрольной Киеву областной администрации Ивана Федорова, Днепровская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Украины, находится в критическом состоянии после взрывов, произошедших в ночь на субботу в Запорожье.

    «В данный момент ДнепроГЭС находится в критическом состоянии», – заявил Федоров в эфире телеканала «Рада», передает РИА «Новости».

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где расположена ДнепроГЭС. Движение по плотине станции перекрыто.

    Масштабы повреждений и возможные последствия для энергосистемы Украины пока не уточняются. По словам Федорова, на данный момент полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый, а для его возобновления потребуются консультации со специалистами.

    Ранее в Киеве сообщили о повреждениях на двух ГЭС.

    В Минобороны сообщали, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины.


    Коментарии (23)
    1 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывающих полетные задания для ударных беспилотников ВСУ.

    Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах, сообщили в Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три бомбы «Hammer».

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили БПЛА над территорией России.

    Коментарии (23)
    31 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост

    Глава Минобороны Белоусов: Российские военные отразили атаку Киева на Крымский мост

    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в среду отразили массированную атаку на Крымский мост, сбито десять ракет ATACMS, удалось спасти сотни жизней, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, была зафиксирована самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, передает ТАСС.

    Белоусов заверил, что все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.

    Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

    Коментарии (62)
    1 июня 2024, 15:58 • Новости дня
    Эксперт: Россия нагнала страх на генералов НАТО перед масштабным наступлением
    Эксперт: Россия нагнала страх на генералов НАТО перед масштабным наступлением
    @ Xander Heinl/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В течение двух лет хода спецоперации Россия сумела вселить панику в голову генералов НАТО, в итоге прощупала «путь к победе», пишет военный обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн.

    По его словам, Россия меняла тактику, стратегию, изучая противника, также понесла потери, но при этом «нащупала путь к победе», передает «Царьград».

    Журналист отметил, что российская армия в данный момент выглядит иначе, нежели в начале конфликта. Так, военно-промышленная база страны работает на полную мощность, а президент Владимир «Путин назначил главой Минобороны экономиста, чтобы стимулировать массовое производство вооружений».

    Также Business Insider напомнило, что год назад Москва остановила контрнаступление Украины эшелонированной обороной для восстановления арсеналов и перевода экономики на военные рельсы.

    Эпштейн прогнозирует масштабное и многоплановое наступление российской армии летом, а в данный момент, по его мнении, Москва разрабатывает новые тактики и стратегии.

    Ранее издание Daily Express писало, что российский лидер сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине.

    Коментарии (19)
    1 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова

    Британский эксперт Меркурис: Оборона ВСУ рушится на Харьковском направлении

    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская оборона на Харьковском направлении обрушилась, русские войска ворвались в укрепленный район, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, украинские войска фактически оказались окружены в Волчанске, их оборона на этом направлении рушится, российские войска уверенно продвигаются дальше, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя в Харьковской области.

    Коментарии (32)
    1 июня 2024, 21:13 • Новости дня
    В США рассказали, что останется от Украины после СВО

    Полковник Уилкерсон: Украина останется без Одессы и выхода к Черному морю

    В США рассказали, что останется от Украины после СВО
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, Владимир Зеленский не тот человек, который сможет спасти Украину, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    По его словам, Одессу и выход к Черному морю режим Зеленского вот-вот потеряет. Зеленский мог бы вопреки давлению США попытаться сохранить то, что осталось от Украины, но он просто не тот человек, который нужен сейчас стране, передает РИА «Новости».

    Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.

    Коментарии (7)
    1 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    @ ASSOCIATED PRESS/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон считает, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

    «Это был бы жест доброй воли, – сказал Кон РИА «Новости». – Но, конечно, в этом году этого не будет».

    98-летний полковник в отставке уверен, что ветераны войны могут сыграть особую роль в устранении напряженности в отношениях между Россией и США.

    «В России люди очень уважают ветеранов. И здесь, в США, когда я надеваю свою ветеранскую кепку, это тоже привлекает большое внимание», – поделился Кон.

    Однако, по его мнению, для нормализации отношений потребуется время.  Кон не участвовал в высадке в Нормандии, но побывал на месте сражения несколько месяцев спустя. Он считает эту операцию одной из самых важных для союзников.

    Церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии пройдет 6 июня. В ней примут участие лидеры 25 стран, но России приглашение не было отправлено.

    Коментарии (22)
    1 июня 2024, 16:58 • Новости дня
    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов

    ТАСС: Российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучали более 20 взрывов

    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Белгородом прозвучало более 20 взрывов, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские ракеты, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают очевидцы.

    В небе видны взлеты ракет ПВО, жителей предупреждают о ракетной опасности, звучит сигнал тревоги, передает ТАСС.

    Между тем, сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском района Белгородской области в четвертый раз за сутки. МЧС призвало жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

    Ранее в Минобороны сообщили, что два украинских беспилотника ПВО ВС России уничтожили над территорией Белгородской области.

    Коментарии (21)
    1 июня 2024, 16:45 • Новости дня
    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России

    Экс-разведчик Риттер назвал роль украинских военных при применении ракет ATACMS

    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    США контролируют каждый нюанс в применении ракет ATACMS, Украине доверили только нажать на кнопку пуска, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По словам Риттера, Киев не имеет собственной сети спутников, приемной станцией спутниковой связи и контроля над шифрованием данных, но все это есть у США, которые доверили Украине в этой схеме только нажать на кнопку пуска ракеты, передает RT.

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина.

    Коментарии (11)
    31 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине

    Interia: Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине

    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине
    @ US Army

    Tекст: Максим Попов

    Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине из-за неэффективности, сообщает Interia.

    Обозреватели подчеркнули, что наибольшую угрозу для Excalibur представляют российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21» и Р-330Ж «Житель», поскольку они создают мощные помехи в работе спутниковой навигации, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, американские тяжелые танки M1 Abrams имеют критическую уязвимость, поэтому их нецелесообразно использовать в конфликте на Украине.


    Коментарии (11)
    31 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Зеленский получил инструкцию из США по ударам вглубь России

    Зеленский заявил, что получил послание из США по использованию оружия для атак по России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в пятницу получила от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, это «шаг вперед к цели, которую нужно было обсудить раньше», заявил Владимир Зеленский.

    Украинский лидер не стал раскрывать содержание послания Вашингтона. По его словам, он хочет увидеть, что будет на практике, передает РИА «Новости».

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Байден одобрил применение американских ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем по территории Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также по Крыму.

    Коментарии (22)
    1 июня 2024, 08:51 • Новости дня
    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Подполье: Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу в районе города Стрый Львовской области Украины был нанесен удар по ряду военных объектов, поврежден военный аэродором, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По информации подпольщиков, атаке подверглись военный аэродром и расположенная на нем Стрыйская авиабаза, которую ВСУ готовили к приему истребителей F-16 НАТО, передает РИА «Новости».

    Также удары были нанесены по складам бывшего инженерного батальона, вагоноремонтному заводу, где, по информации, могла находиться западная военная техника, и Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

    По словам Лебедева, в результате удара по складам прогремел мощный взрыв.

    Ранее власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

    Коментарии (15)
    Главное
    Посол Китая в Тегеране вызван в МИД Ирана
    Путин похвалил фрукты из Узбекистана
    На Мальдивах решили запретить въезд гражданам Израиля
    Хуситы дважды за сутки атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
    СК завершил расследование дел воевавших на стороне ВСУ наемников из США и Латвии
    BBC: Украина сможет бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях
    Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае уничтожения ДнепроГЭС

    Хуситы делают привлекательней Севморпуть

    Западные перевозчики рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу логистическим маршрутам в Красном море, где из-за атак йеменских хуситов количество грузовых судов сократилось на 60%. В пользу СВП играет и фактор глобального потепления, который делает навигацию по этому пути круглогодичной. Однако развитие Севморпути тормозит напряженность в отношениях между США и Россией. Когда СВП станет полноценной мировой транспортной артерией и что это даст России? Подробности

    Перейти в раздел

    Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

    Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «народный ОПК» меняет облик Российской армии

    Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Наиболее удачные разработки должны быть поставлены на фронт в максимально сжатые сроки. О каких разработках идет речь и какие меры необходимы для интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку»? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон отказывается от последних табу перед Россией

    Идея Макрона об отправке войск на Украину начинает претворяться в жизнь, хоть и не в изначальном виде. Судя по утечкам в прессе, президент Франции уже выбрал момент для официального объявления своей инициативы. Как именно Париж планирует ее реализовать, кого приглашает за компанию – и какая судьба ждет «французских инструкторов» на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............