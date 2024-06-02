Фестиваль «Движения Первых» прошел в новых регионах России

Для всех гостей были организованы полезные мастер-классы, семейные активности, образовательные игры, встречи с известными спикерами, концерты и многое другое.

Фестиваль «Движения Первых» прошел в 89 регионах России. В разных городах к мероприятиям присоединились тысячи «Первых», их родители, наставники и педагоги. Также события в разных субъектах посетили главы регионов, министры различных ведомств, мэры городов, главы региональных отделений «Движения», известные артисты, общественные деятели и многие другие.

Почетными гостями главного события фестиваля по всей стране стали губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина и многие другие.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил площадку фестиваля, а сегодня вручил паспорта активистам «Движения Первых» из школ Нагайбакского района, которые стали участниками всероссийской программы «Мы – граждане России».

Главной темой праздника стала мечта и возможность каждого ребенка воплотить ее в России – стране возможностей. Все участники фестиваля присоединились к акции «Рисуем мечты на асфальте»: цветными мелками взрослые и дети украшали асфальт в своих городах рисунками с изображениями себя и своих близких в будущем, своих целей.

В рамках фестиваля в новых регионах прошли торжественные церемонии вручения паспортов программы «Движения» «Мы – граждане России», в ходе которых главный документ гражданина получили тысячи «Первых». Например, в Старобельске на церемонии вручения паспортов каждому на память вручили обложку на паспорт и значок «Первых».

В организации праздничных мероприятий в регионах приняли участие дети из советов «Первых». Вместе со взрослыми они запустили массовые акции для местных жителей и открыли площадки для обмена опытом между поколениями. Мероприятия включают командный и семейный форматы. Так, «Движение» объединяет разные поколения: дает ребятам возможность проявить себя, а родителям позволяет провести время с детьми.

На тематических площадках, которые были открыты 1 и 2 июня, гости фестиваля узнали больше о «Движении Первых» и нашли занятие себе по душе. Вместе с родителями ребята посетили площадки проектов «Медиапритяжение», «Школьная классика», «Пилоты будущего», «Акселератор «Высота». Общение с наставниками замотивировало многих ребят стать частью одного из проектов.