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Командир штурмовиков ВСУ предсказал поражение Украины в конфликте
Командир штурмового батальона ВСУ предсказал поражение Украины в конфликте
Украина проиграет в вооруженном конфликте, если не будет изменений, заявил командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук.
«В настоящее время мы проигрываем, мы теряем территории и лучших людей. Это очевидно», – сказал он в интервью украинским СМИ, передает ТАСС. Кухарчук отметил, что ВСУ держатся исключительно на энтузиазме людей в окопах, которые истощены. «Если не будет изменений, дальше будет только хуже», – передает ТАСС со ссылкой на украинские источники.
По словам командира, общество не принимает участия в конфликте. При этом сам он не чувствует результатов от усиления мобилизации и считает, что мобилизационный ресурс нужно искать не на улицах и площадях, а в офисах крупных украинских городов.
Как сообщалось ранее, по словам комбата ВСУ, средний возраст военнослужащих 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады украинской армии составляет более 50 лет, им всем уже трудно воевать.