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Путин счел хорошей тенденцией миграционный приток молодежи на Дальний Восток
Фиксируется миграционный приток молодежи во всех регионах Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин, назвав это хорошей тенденцией.
Глава государства встретился с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток в рамках программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030».
«Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. (…) Это хорошая тенденция», – передает слова Путина ТАСС.
Такой тренд, подчеркнул президент, отражает усилия властей по развитию регионов Дальнего Востока.
В Якутске президент осмотрел экспозицию, посвященную достижениям и перспективам в ИТ и креативных отраслях, а также промышленной продукции, которая используется в зоне СВО.
Программы «Земский врач», «Земский учитель», «Земский фельдшер» привлекают молодых специалистов в дальневосточные регионы. Программа «Муравьев-Амурский 2030» нацелена на подготовку молодых кадров для государственной службы. Целью программы является формирование к 2030 году команды из 300 квалифицированных выпускников, которые будут работать над развитием Дальнего Востока.
Ранее Путин назвал приоритетом развитие Дальнего Востока на весь XXI век.