Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
Путин назвал приоритетом России на весь век развитие Дальнего Востока
Развитие Дальнего Востока остается приоритетом России на весь XXI век, заявил президент России Владимир Путин.
«Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, без всякого преувеличения», – приводит ТАСС слова президента.
Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, где познакомился с достижениями региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности.