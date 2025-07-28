Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это туже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.0 комментариев
Пушилин сообщил о взятии украинских пленных у Александро-Калиново
Российские подразделения продвинулись на константиновском направлении и взяли пленных у Александро-Калиново, что усугубило положение украинских сил в регионе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, российские военные захватили пленных на константиновском направлении в районе Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости».
Пушилин заявил: «На константиновском направлении после определенных успехов у Александро-Калиново – там фиксируем даже захват пленных – у противника ситуация значительно ухудшается». Он отметил, что российские подразделения демонстрируют продвижение сразу по нескольким направлениям.
По словам главы ДНР, выверенные и слаженные действия российских бойцов позволяют добиваться успехов, что дополнительно осложняет положение ВСУ на этом участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные также освободили село Поддубное в ДНР. Силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские войска ранее освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.