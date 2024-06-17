Мариинский театр отметил день рождения Стравинского в Ораниенбауме

«Нас окружает невероятная красота, и Ораниенбаум заслуживал бы в любом случае огромного внимания к себе, своими уникальными зданиями, площадкам, природе, даже если бы Игорь Федорович Стравинский, представьте себе, родился где-нибудь в другом месте. Но, к счастью, он родился именно здесь. И его музыка здесь должна звучать намного чаще. В этом году мы проводим настоящий полноценный фестиваль и здесь, и в Санкт-Петербурге – за эти три-четыре дня прозвучит около пятидесяти произведений Стравинского. Здесь, в Ораниенбауме, мне кажется, на ближайшие десять-пятнадцать лет открываются гигантские возможности, которые предоставляет этот уникальный, без преувеличения, памятник архитектуры и истории России», – приводятся слова гендиректора Большого театра, художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева на сайте Мариинского театра.

Гергиев, артисты балетной труппы и Симфонический оркестр Мариинского театра дали грандиозный общедоступный гала-концерт 16 июня в Южном дворе Большого Меншиковского дворца в музее-заповеднике «Петергоф». В программу вошли дуэты Жар-птицы и Ивана, Принцессы и Ивана из балета «Жар-птица» в исполнении солистов балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Анны Самостреловой и Сергея Уманца, монолог Петрушки из одноименного балета в исполнении артиста балетной труппы Мариинского театра Владислава Шумакова, оркестровая фантазия «Фейерверк», музыка балета «Игра в карты» и сюита из балета «Жар-птица» Стравинского.

Выступление предварил закрытый аудиопроменад по Ораниенбауму, который позволил взглянуть на биографию Стравинского через новую призму, и интерактивное театрализованное представление, где актеры вступили со зрителями в диалог об искусстве и о его месте в нашей жизни. Инициативу подготовило Русское музыкальное общество (РМО) в рамках специальной фестивальной программы.

17 июня на родине Стравинского состоялся еще один концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижеров Андрея Иванова и Хаожаня Ли. Коллектив выступил в 14.00 в Южном дворе Большого Меншиковского дворца в парке «Ораниенбаум» в музее-заповеднике «Петергоф». Прозвучали две сюиты для малого оркестра и сюита из балета «Жар-птица» (редакция 1919 года) Стравинского. Программа была дополнена «Испанским каприччио» Римского-Корсакова.

В Санкт-Петербурге также проходят события в рамках фестиваля. На новой сцене в 19.00 будут даны три балета на музыку Стравинского: «Свадебка», «Поцелуй феи» и премьера, выпущенная специально ко дню рождения композитора, – «Концертные танцы». В Концертном зале Мариинского театра в 20.00 прозвучит опера-оратория Стравинского «Царь Эдип».

Фестиваль продолжится 18 июня исполнением вокальной музыки композитора в Концертном зале Мариинского театра. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, и ФГБУК «Росконцерт».

