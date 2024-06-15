В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок

Tекст: Вера Басилая

Перемещение по России табачной продукции иностранного производства, в том числе из государств – членов Евразийского экономического союза, ввозимой в Россию для ее реализации допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака в стране, это же касается и ввоза продукции.