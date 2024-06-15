Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.9 комментариев
В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок
Ввоз иностранной табачной продукции в Россию с 1 июля будет возможен только с акцизными марками, следует из постановления правительства России.
Перемещение по России табачной продукции иностранного производства, в том числе из государств – членов Евразийского экономического союза, ввозимой в Россию для ее реализации допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака в стране, это же касается и ввоза продукции.