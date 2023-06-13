Путин подписал закон о комплексном регулировании табачной продукции

Президент Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака в стране, это же касается и ввоза продукции.

Закон разработали для совершенствования госрегулирования производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, будет установлен специальный госнадзор в этой сфере, передает ТАСС.

Документ предусматривает получение лицензии для производства и оборота табака, устанавливаются требования к оборудованию для производства, в том числе обязанность по его госрегистрации и консервации. Учет продукции будет вестись в том числе в системе маркировки «Честный знак».

Также вводится госконтроль в сфере, чтобы пресечь незаконное производство сигарет и оборот продукции. Закон содержит положение о госрегулировании цен на табачную и никотинсодержащую продукцию. Документ предусматривает государственную информационную систему мониторинга за оборотом товара.

Изъятые из незаконного оборота табачные изделия будут подлежать уничтожению по решению суда. Контролировать исполнение требований поручено Росалкогольрегулированию.