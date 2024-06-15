Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.8 комментариев
Президент Колумбии отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
Президент Колумбии Густаво Петро отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии из-за невозможности найти на этом форуме решение, как закончить конфликт между Москвой и Киевом, следует из сообщения в соцсети.
Он отметил, что отменил свою поездку в Швейцарию и призвал Европу обсудить, как закончить войну, а не продлить ее. Петро считает, что все выводы конференции в Швейцарии уже предопределены, и это не форум для обсуждения мира на Украине, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.