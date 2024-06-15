Президент Колумбии отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Tекст: Вера Басилая

Он отметил, что отменил свою поездку в Швейцарию и призвал Европу обсудить, как закончить войну, а не продлить ее. Петро считает, что все выводы конференции в Швейцарии уже предопределены, и это не форум для обсуждения мира на Украине, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.