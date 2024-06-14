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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    6 комментариев
    14 июня 2024, 12:34 • Новости дня

    Путин: Эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата

    Путин: Эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Эгоизм и высокомерие Запада привели мир к крайне опасному состоянию, мы близки к точке невозврата, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел – призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, передает ТАСС.

    Путин добавил, что на Западе «либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность».

    «И то, и другое может обернуться трагедией», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил о потенциале БРИКС стать одной из основ многополярного мира.

    13 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности

    Путин ограничил использование сервисов кибербезопасности из недружественных стран

    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о мерах по обеспечению информационной безопасности страны, запретив госорганам, стратегическим и системообразующим организациям пользоваться ИБ-сервисами из недружественных государств.

    Запрет начнет действовать 1 января 2025 года, передает ТАСС. До этого указ распространялся на системы защиты информации (СЗИ) из недружественных стран и их компании.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом тему информационной безопасности.

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    13 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    Путин: Россия заинтересована в ученых, работавших за рубежом
    Путин: Россия заинтересована в ученых, работавших за рубежом
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заинтересована в привлечении российских ученых, которые ранее работали в зарубежных странах, к работе над отечественными исследованиями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ведущими учеными в подмосковной Дубне.

    Сейчас российские специалисты по ряду причин не имеют возможности работать за рубежом, указал Путин, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те специалисты, которые работали где-то – как российские исследователи – в зарубежных центрах <…>, классные специалисты, не просто нашли себя, а работали в интересах развития науки и производства внутри страны», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил об открытости России к научному сотрудничеству.

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    13 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике

    Кремль анонсировал совещание Путина по совершенствованию миграционной политики

    Кремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет вечером в четверг совещание по совершенствованию миграционной политики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Точное время начала совещания пока неизвестно, передает ТАСС.

    Кроме того, 13 июня Путин проведет заседание Совета по науке и образованию.

    Ранее Путин заявил, что Россия планирует войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.

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    14 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    ФОМ: Положительно оценивают работу Путина 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 82% россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ.

    На сайте ФОМ указано, что большая часть (82%) считает, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу.

    На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.

    Более половины (53%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.

    Также респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины опрошенных (51%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% – за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% – за «Справедливую Россию».

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 7-9 июня среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

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    13 июня 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин: Россия справляется со сбоями, возникшими при создании коллайдера в Дубне

    Путин: Россия справляется со сбоями, возникшими при создании коллайдера в Дубне из-за санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия справляется со сбоями, которые возникли при реализации научного проекта в Дубне из-за действий недружественных стран, «наука на месте стоять не будет», сообщил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

    «В 2011 году мы приняли решение о том, чтобы начать этот проект. И в целом он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег – ученых практически со всего мира. К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои. Но с этими сбоями мы справляемся, несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне в четверг дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.

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    14 июня 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому руководству необходимо проработать свою систему безопасности на Евразийском континенте, будущая архитектура должна быть открыта в том числе для стран НАТО, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    Система евроатлантической безопасности потерпела крах, теперь ее нужно создавать заново, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. «Для всех» означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже», – подчеркнул он.

    Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, но в этом нет вины Москвы.

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    13 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин назвал коллайдер NICA гордостью России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Коллайдер тяжелых ионов NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility) является предметом гордости для России, проект будет завершен, заявил президент Владимир Путин на встрече с ведущими учеными в Дубне.

    «Да, это предмет гордости. Уверен, что до конца это доведем», – сказал глава государства, отвечая на реплики ученых о масштабах проекта, передает ТАСС.

    Ускорительный комплекс направлен на воссоздание и исследование в лаборатории ядерной материи в экстремальных условиях, возникавших на ранних стадиях эволюции Вселенной.

    Напомним, Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.

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    13 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Путин раскрыл объем выделенных средств на строительство АЭС за рубежом

    Путин: Россия потратила десятки миллиардов долларов на строительство блоков АЭС за рубежом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия финансирует строительство блоков атомных электростанций за рубежом на десятки миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

    На АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщил Путин, передает ТАСС. «И вот этим распоряжается Росатом. Алексей Евгеньевич [Лихачев] – молодец. Он распоряжается десятками миллиардов долларов и считает, что этого недостаточно», – сказал глава государства, отметив, что это способствует развитию технологий.

    «И наверное, уровень финансирования со стороны государства должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но иметь и горизонт планирования на ближайшее время», – добавил Путин.

    Говоря о термоядерной энергетике, он призвал «объединять усилия с другими лидерами российскими», в частности с Курчатовским институтом. «Тогда и то, что нужно сделать со стороны государства, может оказаться критически важно. Вот вы поработаете, пожалуйста, на этом направлении. Мы будем иметь в виду и обязательно поддержим», – заключил президент.

    Ранее в Турции заявили о консультациях с Росатомом по вопросу увеличения электрогенерирующих мощностей за счет строительства в стране новых АЭС.

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    13 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин дал старт технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне в четверг дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.

    Отмечается, что это событие является важнейшим шагом в реализации мегасайенс-проекта NICA, передает ТАСС. Пуск знаменует собой готовность комплекса к международным исследованиям, которые, как ожидается, начнутся в середине следующего года.

    После технологического пуска будут протестированы источники питания сверхпроводящих магнитов коллайдера, а также сверхпроводящий магнит первой экспериментальной установки MPD. Запуск соленоидального магнита MPD является ключевым этапом подготовки к экспериментам на коллайдере и выводит проект NICA на финишную прямую.

    Ранее сообщалось, что Путин осмотрел коллайдер NICA в подмосковной Дубне.

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    13 июня 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке перечня важнейших наукоемких технологий

    Путин заявил о подготовке перечня необходимых для страны важнейших наукоемких технологий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство и РАН подготовили перечень важнейших наукоемких технологий, от которых будет зависеть будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Дубне.

    В ходе заседания обсуждались вопросы формирования и реализации национальных проектов технологического суверенитета.

    «По моему поручению правительство и Российская академия наук подготовили перечень необходимых для страны важнейших наукоемких технологий. По сути – это прямые, конкретные задачи для отечественной науки, системы образования, технологического бизнеса. Причем от решения этих задач зависит буквально все: и реализация наших сегодняшних планов, замыслов, устремлений, и безусловно, исторические перспективы России», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале Кремля.

    Напомним, Путин выразил уверенность, что все политические сложности в развитии науки будут преодолены.

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    13 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Продлен запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действие запрета на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен продлено до конца этого года, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Путин продлил до 31 декабря 2024 года срок действия ответных мер России в связи с установлением предельной цены на российские нефть и нефтепродукты, передает ТАСС.

    Указ вступил в силу 1 февраля прошлого года и неоднократно продлевался, последний раз – до 30 июня 2024 года.

    В марте сообщалось, что Группа семи (G7) обсуждает снижение потолка цен на нефть. Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть.

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    13 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с и. о. президента Ирана Мохбером

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин и Мохбер обсудили в телефонном разговоре взаимодействие стран на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в БРИКС, передает ТАСС.

    В мае вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту упал в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся в воздушном судне. Иран готовится к внеочередным президентским выборам.

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    13 июня 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин призвал установить жесткие сроки реализации технологических нацпроектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Формируя технологические нацпроекты, необходимо предусмотреть жесткие сроки реализации и четкие требования к их результатам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Уже сейчас при формировании технологических нацпроектов нужно обозначить четкие требования к их конечным результатам. Это конкретные продукты, услуги, создаваемые на основе важнейших наукоемких технологий», – сказал глава государства на Совете по науке и образованию, передает ТАСС.

    Нужно предусмотреть жесткие, но объективные сроки реализации нацпроектов, подчеркнул Путин.

    В мае в Госдуме анонсировали запуск нацпроектов для укрепления технологического суверенитета.

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    13 июня 2024, 20:15 • Новости дня
    Путин: Финансирование науки необходимо планировать минимум на шесть лет

    Планирование расходов на науку необходимо строить минимум на перспективу ближайших шести лет, при необходимости – на больший срок, заявил президент России Владимир Путин на Совете по науке и образованию.

    «Финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно в обязательном порядке строиться минимум на шестилетний период, а где необходимо – и на большую перспективу», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин напомнил, что Россия планирует увеличить расходы на научные разработки не менее чем до двух процентов ВВП.

    «Повторю: в послании, а затем в майском указе мы зафиксировали, что к 2030 году увеличим внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до двух процентов ВВП <...> В том числе за счет двукратного роста инвестиций в науку и технологии со стороны частного бизнеса», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости поддерживать международное сотрудничество в науке.

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    13 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году

    Проекты по поддержке семьи и материнства получили наибольшую поддержу Фонда президентских грантов

    Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Повышение качества проектов стало основной тенденцией 2024 года в конкурсе на президентские гранты. При этом увеличилось число инициатив, связанных с поддержкой семьи, рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. В четверг были подведены итоги второго грантового конкурса в 2024 году.

    «Во-первых, было очень много заявок по поддержке семьи. И это очень необычно для нас, потому что чаще всего предлагаемые проекты связаны с охраной здоровья, социальной поддержкой и просвещением. Но сейчас проходит Год Семьи, видимо, это и сыграло свою роль», – заявил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

    «Вторая важная тенденция – это рост числа действительно хороших проектов, что привело к росту здоровой конкуренции», – рассказывает собеседник. «С одной стороны, это вызов для самих некоммерческих организаций. Но, с другой стороны, мы как фонд можем поддержать только лучшие идеи», – акцентирует спикер.

    По словам собеседника, организаторы конкурса не ожидали, что НКО активно включатся в тему 80-й годовщины Победы. «64 победивших проекта касаются именно этого направления. Это очень необычно, ведь годовщина Победы станет темой будущего года, но организации уже сейчас проработали этот вопрос», – заключил Чукалин.

    В четверг на заседании Координационного комитета были определены победители второго конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. В этот раз на гранты главы государства претендовали свыше 10,5 тыс. инициатив.

    Гранты президента России на общую сумму более 3,3 млн рублей выделены 1357 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей.

    Отмечается, что большинство проектов было представлено по направлению поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Эта категория вышла на первое место по количеству выигравших инициатив – 275 победителей на общую сумму финансирования со стороны фонда 643 млн рублей.

    Также впервые в конкурсе поддержку получили проекты НКО во всех четырех новых регионах России:  к 51 инициативе, поддержанной в начале года, добавились еще 39.

    Кроме этого, финансирование получают 64 проекта, приуроченных к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году. Общая сумма поддержки – 189 млн рублей.

    Всего по итогам двух конкурсов 2024 года фонд поддержал 2,9 тыс. инициатив на общую сумму 7,7 млн рублей, а также предоставил 80 регионам два млрд рублей на софинансирование их собственных конкурсов для НКО.

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