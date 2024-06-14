Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.0 комментариев
В Италии из-за драки временно отстранили 11 депутатов
Сorriere della Sera: В Италии из-за драки временно отстранили 11 депутатов
11 депутатов итальянского парламента временно отстранены от работы за драку, устроенную в зале заседания при обсуждении законопроекта об автономии. Санкция наложена сроками от двух до 15 дней, сообщает Corriere della Sera.
Как говорится в сообщении, конфликт произошел между депутатами правящих партий «Братья Италии» и «Лига» и оппозиционных Демократической и «Движение «5 звезд»», передает ТАСС.
Издание отмечает, что все началось с протеста оппозиции против продвигаемого правящим большинством законопроекта. В итоге депутату от «Движения» Леонардо Донно пришлось обратиться к врачам.
Некоторые из отстраненных депутатов выступили против наказания.
Ранее в армянском парламенте произошла потасовка между оппозиционными и провластными депутатами, она началась после того, как премьер Никол Пашинян назвал нескольких генералов трусами.