Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.4 комментария
ЦБ рассказал о продаже валюты в российских банках
Центральный банк России отреагировал на санкции против Московской валютной биржи
Доллары и евро по-прежнему можно приобрести в офисах банков и банкоматах. Курс обмена устанавливается банком на момент совершения операции, сообщается в заявлении Центрального банка.
Регулятор отмечает, что санкции, введенные против Московской биржи, изменили структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не повлияли на объемы поступления валюты от экспорта и спрос на нее для оплаты импорта. В результате баланс на валютном рынке в целом остается неизменным, передает ТАСС.
В ЦБ подчеркивают, что все денежные средства на счетах граждан и компаний в российских банках в долларах и евро надежно сохранены. По-прежнему есть возможность открыть новые валютные счета, однако условия по рублевым сберегательным продуктам могут быть более выгодными.
Ранее сообщалось, что Центральный банк предвидел санкции США против Московской биржи и заранее принял необходимые меры.