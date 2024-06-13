Официальный представитель МИД сообщила о призывах англосаксов устраивать теракты на территории России

Tекст: Максим Попов

По словам Захаровой, англосаксы открыто подталкивают киевский режим к совершению жестоких терактов. Создается впечатление, что им недостаточно разрушений и они требуют от Зеленского продолжать кровопролитие.

«Они напрямую призывают наносить удары по глубинным территориям России, но и этого им уже мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне перешли к планированию масштабных диверсий», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.



Как сообщалось ранее, финские военные участвуют в подготовке ДРГ ВСУ для заброски на территорию России.





